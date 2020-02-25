2020-02-25T14:12:00+03:00
Звезды

Александр Лапин представил тулякам новый роман «Я верю»

В сборник вошли лучшие истории, присланные читателями
Поделиться:
Фото: стоп-кадр видеоФото: стоп-кадр видео
Изменить размер текста:

Известный писатель, публицист, общественный деятель и главный редактор издательского дома «Свободная пресса» Александр Лапин стал гостем телеканала «Россия 24. Тула». В ходе интервью, писатель рассказал о своем новом романе «Я верю».

В сборник вошли лучшие истории, в которых обычные люди делятся самым сокровенным — тайнами своей души. Их присылали читатели романа Александра Лапина «Святые грешники», главной идеей которого стал духовный поиск — от традиционных мировых религий до эзотерических учений. Суть проекта «Я верю» — в многоголосии веры во всех ее проявлениях.

- Изначально мы не собирались создавать книгу из откликов, присланных читателями. Мы хотели разместить их на сайте. Но историй оказалось очень много и они были очень интересными. В одной части книги рассказывается о чудесах, которые происходили с кем-то, в другой — как бог помогает преодолевать людям трудности, - рассказал Александр Лапин.

Роман «Я верю» вы сможете приобрести в киосках «Пресса» в Туле, а также заказать по телефону 50-12-92.

Возрастное ограничение 16+

Александр Лапин рассказал в эфире телеканала «Россия 24» о романе «Я верю».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Оскар Кучера: В 45 мужик - ягодка опять
Актер и телеведущий в начале апреля дебютирует в мюзикле «Дон Жуан. Нерассказанная история» в Театриуме на Серпуховке. Играет… нет, не известного на весь мир сердцееда, а Смерть. О роли, о семье, о хоккее Кучера рассказал «СВ»
Новости 24
В тройном ДТП под Тулой пострадали два человека
Туляки жалуются на зловоние из подвала
Туляки стали победителями открытого турнира по волейболу, посвященного Дню защитника Отечества
Под Тулой 21-летний водитель сбил пешехода
В Туле столкнулись легковушка и маршрутка: есть пострадавшие
В центре Тулы при ДТП перевернулся автомобиль
В Туле на ул. Пролетарской водитель иномарки сбила двух пешеходов
На тульские дороги высыпали 311 тонн песчано-соляной смеси
Перебои в работе светофора в Туле были связаны с перепадом напряжения
Пропавшую несколько дней назад в Тульской области пенсионерку нашли мертвой
В Киреевске без холодной воды остались более 20 тысяч человек
В Туле УК и ее подрядная организация самовольно пустили газ и поставили под угрозу 24 семьи
Банк УРАЛСИБ предлагает банкам упрощенную процедуру подключения к Системе быстрых платежей
В Туле женщина обворовала три бутика торгового центра
В Туле была госпитализирована женщина, вернувшаяся из Вьетнама
Где в Туле 25 февраля отключат свет