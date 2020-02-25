Александр Лапин представил тулякам новый роман «Я верю»

Известный писатель, публицист, общественный деятель и главный редактор издательского дома «Свободная пресса» Александр Лапин стал гостем телеканала «Россия 24. Тула». В ходе интервью, писатель рассказал о своем новом романе «Я верю».

В сборник вошли лучшие истории, в которых обычные люди делятся самым сокровенным — тайнами своей души. Их присылали читатели романа Александра Лапина «Святые грешники», главной идеей которого стал духовный поиск — от традиционных мировых религий до эзотерических учений. Суть проекта «Я верю» — в многоголосии веры во всех ее проявлениях.

- Изначально мы не собирались создавать книгу из откликов, присланных читателями. Мы хотели разместить их на сайте. Но историй оказалось очень много и они были очень интересными. В одной части книги рассказывается о чудесах, которые происходили с кем-то, в другой — как бог помогает преодолевать людям трудности, - рассказал Александр Лапин.

Роман «Я верю» вы сможете приобрести в киосках «Пресса» в Туле, а также заказать по телефону 50-12-92.

Возрастное ограничение 16+