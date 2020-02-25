Туляки обсуждают перспективы развития Восточного обвода

Основным посылом в материале было: а принесет ли пользу ввод в строй второй очереди «восточки» тулякам? Или породит больше проблем, приведя к транспортному коллапсу на пересечении с улицами Металлургов и Ложевой? Возможно, одновременно надо строить и новую развязку?

Позицию автора материала поддерживает пользователь соцсетей Ирина: «Если не решат к этому моменту вопрос с выездом с обвода, толку от него? Ну будем не в один, а в два ряда стоять на обводе».

С ней солидарен Юрий Никишин : «Не будет он полноценным… Нужна нормальная развязка в два уровня Ложевая — обвод — Металлургов».

Пользователь Владимир Л. Пишет: «Согласен. По окончании этой очереди ничего не изменится, хоть сделать дополнительно еще 10 полос движения. Туда же и упремся-в ул. Металлургов. Надо продолжать это направление по Щегловскому ручью в сторону ул. Кутузова - через ул. Кирова по Торховскому проезду на Веневское».

В. Игошин вносит предложение: «Нужно сделать ответвление с Восточного обвода на ул. Приупскую, без выезда на ул. Металлургов. И доделать на самой Приуспкой промежуток от ТЦ «Демидовский» до ул. Волкова».

Его мысль продолжает Владимир Л.: «Правильно, а на ул. Приупскую с Восточного обвода пройти эстакадой, над существующими гаражами и выйти в районе Театрального проезда, где предлагался мостовой переход через железную дорогу с выходом на ул. Столетова и ул. Новотульская».

Олег Б. своими словами пересказывает упрощенную схему Большого транспортного кольца Тулы, задуманного еще в 70-е годы: «Нормально станет когда доведут до Веневского шоссе, тогда дорога станет полноценной Р132, то есть Рязанским шоссе...»

Пользователь с именем Александр верно подмечает: «Если мне не изменяет память, в том генплане 1971 года по восточке еще и трамвай должен идти». Да, именно так — ответвляясь от линии по Плеханова, трамвайные пути должны были по Восточному обводу идти до Кауля, связывая два депо.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Восточный обвод в Туле станет полноценным Вторая очередь Восточного обвода должна быть построена уже к концу осени нынешнего года