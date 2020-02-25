2020-02-25T12:30:28+03:00
Общество

Туляки обсуждают перспективы развития Восточного обвода

Материал «Восточный обвод в Туле станет полноценным», опубликованный 21 февраля на страницах «Комсомольская правда» - Тула» и сайте издания, активно обсуждается пользователями сети
Игорь КОПЫТОВ
Поделиться:
Туляки обсуждают перспективы развития Восточного обводаТуляки обсуждают перспективы развития Восточного обводаФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

Основным посылом в материале было: а принесет ли пользу ввод в строй второй очереди «восточки» тулякам? Или породит больше проблем, приведя к транспортному коллапсу на пересечении с улицами Металлургов и Ложевой? Возможно, одновременно надо строить и новую развязку?

Позицию автора материала поддерживает пользователь соцсетей Ирина: «Если не решат к этому моменту вопрос с выездом с обвода, толку от него? Ну будем не в один, а в два ряда стоять на обводе».

С ней солидарен Юрий Никишин : «Не будет он полноценным… Нужна нормальная развязка в два уровня Ложевая — обвод — Металлургов».

Пользователь Владимир Л. Пишет: «Согласен. По окончании этой очереди ничего не изменится, хоть сделать дополнительно еще 10 полос движения. Туда же и упремся-в ул. Металлургов. Надо продолжать это направление по Щегловскому ручью в сторону ул. Кутузова - через ул. Кирова по Торховскому проезду на Веневское».

В. Игошин вносит предложение: «Нужно сделать ответвление с Восточного обвода на ул. Приупскую, без выезда на ул. Металлургов. И доделать на самой Приуспкой промежуток от ТЦ «Демидовский» до ул. Волкова».

Его мысль продолжает Владимир Л.: «Правильно, а на ул. Приупскую с Восточного обвода пройти эстакадой, над существующими гаражами и выйти в районе Театрального проезда, где предлагался мостовой переход через железную дорогу с выходом на ул. Столетова и ул. Новотульская».

Олег Б. своими словами пересказывает упрощенную схему Большого транспортного кольца Тулы, задуманного еще в 70-е годы: «Нормально станет когда доведут до Веневского шоссе, тогда дорога станет полноценной Р132, то есть Рязанским шоссе...»

Пользователь с именем Александр верно подмечает: «Если мне не изменяет память, в том генплане 1971 года по восточке еще и трамвай должен идти». Да, именно так — ответвляясь от линии по Плеханова, трамвайные пути должны были по Восточному обводу идти до Кауля, связывая два депо.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Восточный обвод в Туле станет полноценным Вторая очередь Восточного обвода должна быть построена уже к концу осени нынешнего года

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Спецкор «КП» Дарья Асламова: Я спаслась от «чумы 2020 года» в Пекине - но попала под домашний арест в Москве
Наш журналист благополучно вернулась из охваченного коронавирусом Китая. Не подозревая, что дома ее серия репортажей из эпидемзоны получит внезапное продолжение
Новости 24
В Туле УК и ее подрядная организация самовольно пустили газ и поставили под угрозу 24 семьи
Банк УРАЛСИБ предлагает банкам упрощенную процедуру подключения к Системе быстрых платежей
В Туле женщина обворовала три бутика торгового центра
В Туле была госпитализирована женщина, вернувшаяся из Вьетнама
Где в Туле 25 февраля отключат свет
Погода в Туле 25 февраля: солнечно и +2 градуса
В Туле на улице Металлургов произошло ДТП с упавшим столбом: пострадавших нет
В Туле водитель иномарки сбил столб
В собственной квартире в Туле сгорел пожилой мужчина
Ведущий популярного телешоу «Поедем, поедим» Джон Уоррен приедет в Тулу
В одном из торговых центров Тулы прошел патриотический флэшмоб
В Тульской области нетерпеливый пассажир угнал автомобиль, пока водитель хотел заправиться
В Туле задержали воровку-любительницу красивых вещей
Ребенок стал жертвой ДТП в Тульской области
Тульский «Арсенал» сыграл вничью с чемпионом Казахстана
Погода в Туле 24 февраля: облачно с прояснениями, +4 градуса
Тула вошла в топ-10 городов России и СНГ по программе празднования 23 февраля
В честь Дня защитника Отечества в Туле дадут салют из 30 залпов
23 февраля изменился график работы подразделения МРЭО в Туле
Погода в Туле 23 февраля: облачно и + 3 градуса
Дежурные по Туле: 23 февраля за порядком следит Дмитрий Борисов
Где в Туле ограничили движение транспорта 23 февраля
Дмитрий Миляев и Ольга Слюсарева поздравили туляков с 23 февраля
Алексей Дюмин поздравил жителей Тульской области с Днем защитника Отечества
Сотрудники Тульской Госавтоинспекции переходят на усиленный вариант несения службы в выходные праздничные дни