2020-02-25T12:17:19+03:00
Здоровье

АНО «Клиника микрохирургии глаза ВЗГЛЯД®»: высокоточная диагностика и современные методы восстановления зрения

«Комсомолка» представляет участника проекта «Клиника года-2020»
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За пятнадцать лет работы, основанной на принципах безопасности, качества и доступности, клиника «ВЗГЛЯД®» заработала безупречную репутацию.За пятнадцать лет работы, основанной на принципах безопасности, качества и доступности, клиника «ВЗГЛЯД®» заработала безупречную репутацию.Фото: Алексей ФОКИН
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«Клиника микрохирургии глаза «ВЗГЛЯД®» предлагает современные методы лечения и восстановления зрения на лечебно-диагностическом оборудовании японской компании "Nidek® ". Клиника начала свою деятельность в январе 2004 года.

Специалисты клиники «ВЗГЛЯД®» постоянно совершенствуются. Фото: Алексей ФОКИН

Специалисты клиники «ВЗГЛЯД®» постоянно совершенствуются.Фото: Алексей ФОКИН

За пятнадцать лет работы, основанной на принципах безопасности, качества и доступности, клиника «ВЗГЛЯД®» заработала безупречную репутацию. Тульским профессионалам доверяют жители Тулы, области, а также других городов России. Пациентами являются работники различных предприятий страны, в том числе таких крупных, как РОСКОСМОС.

И еще важным аспектом деятельности, является конечно же доверие туляков, что подтверждает ежегодная победа «Клиника микрохирургии глаза «ВЗГЛЯД®» в региональном конкурсе "Тульский бренд". Пять лет подряд жители области с помощью открытого голосования выражают свое признание работы специалистов учреждения и считают, что клиника «ВЗГЛЯД®» достойна быть брендом медицины нашего Тульского края.

«Клиника микрохирургии глаза «ВЗГЛЯД®» ежегодно побеждает в региональном конкурсе "Тульский бренд". Фото: Алексей ФОКИН

«Клиника микрохирургии глаза «ВЗГЛЯД®» ежегодно побеждает в региональном конкурсе "Тульский бренд".Фото: Алексей ФОКИН

Специалисты клиники «ВЗГЛЯД®» постоянно совершенствуются: ездят на обучающие семинары, принимают у себя коллег. В декабре в клинике прошла ежегодная встреча офтальмологов Тульской области, посвященная инновационным технологиям в лечении и диагностике глазных заболеваний. Лектором в этом году стала старший научный сотрудник отдела рефракционной лазерной хирургии ФГАУ «МНТК им. С. Н. Фёдорова» Наталья Майчук.

МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ:

- высокоточная диагностика,

- эксимер-лазерная коррекция зрения при близорукости, астигматизме и дальнозоркости,

- современные методы лазерного лечения глаукомы,

- лазерное лечение сетчатки,

- запатентованная бесшовная технология по экстракции катаракты,

- лечение заболеваний глаз у детей,

- подбор и изготовление очков.

Лазерная коррекция зрения – современный способ, при котором восстановление зрения, включая адаптационный период, происходит в короткие по сравнению с другими способами лечения сроки. Лазерная коррекция зрения отличается безопасностью. Это - сверхтонкая операция, и поэтому проводится она при помощи компьютеризированной автоматики. Она позволяет корректировать лишь необходимые участки роговицы.

Тула ул., Демонстрации, 38

Телефоны для справок: (4872) 555-333, 555-000

E-mail: tula@wzglyad.ru

Cайт: Взгляд.РФ

График работы: вторник - суббота с 9-00 до 18-00, понедельник выходной (запись на приём с 9-00 до 16-30)

Для пациентов, уезжающих на операцию в Тулу из нашего Новомосковского филиала, организован бесплатный трансфер до Клиники в Тулу и обратно. Запись на трансфер в регистратуре Клиники в Новомосковске.

Новомосковск, ул. Кукунина, 9.

Телефон для справок: +7 (48762) 2-04-40

Телефон для справок: +7 (499) 550-55-96

Противопоказания

Противопоказания

ИСТОЧНИК KP.RU

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