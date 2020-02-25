2020-02-25T12:17:19+03:00
Происшествия

Подробности ДТП в Туле на Металлургов: пострадали столб и машина

Авария, парализовавшая в понедельник вечером на несколько часов улицу Металлургов в Туле, закончилась без серьезных потерь
Игорь КОПЫТОВ
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Подробности ДТП в Туле на Металлургов: пострадали столб и машинаПодробности ДТП в Туле на Металлургов: пострадали столб и машинаФото: Игорь КОПЫТОВ
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24 февраля, приблизительно в 18:15 двигавшийся в направлении к центру города автомобиль «БМВ» пятой серии на полном ходу врезался в опору освещения напротив жилого дома № 88, всего в нескольких метрах от остановки общественного транспорта.

Бетонный столб от удара переломился у основания и буквально расплющил капот легковушки, перегородив практически всю проезжую часть улицы. Из четырех полос движение можно было осуществлять лишь по одной.

Специалисты МКП «Тулгорсвет» смогли максимально оперативно убрать автокраном упавшую опору освещения с проезжей части, не прерывая при этом электрообеспечения. Удивительно, что провода выдержали вес упавшего столба. А по заверениям представителей МКП «Тулгорэлектротранс» данный инцидент не повлиял на работу электротранспорта на улице Металлургов.

Пострадавших в ДТП не оказалось, но автомобиль, скорее всего, восстановлению не подлежит.

Водитель пострадавшей машины, представившийся как Никита, по данному ДТП рассказал нашему корреспонденту следующее:

— Ехал в правом ряду. На данном отрезке в левой полосе подрезала «Ауди». Пришлось уходить от столкновения...

Траектория закончилась в столбе освещения. У потерпевшего есть в наличии видеоролик с камер наблюдения находящегося рядом магазина.

— Печально, что буквально на днях перебрал движок, он практически был новый, — сокрушался водитель. — Лонжероны «повело». Не знаю теперь — стоит ли обратно восстанавливать…

Впрочем, в соцсетях пользователь IloveTula написала следующее: «Я ехала на один автомобиль позади бэхи на момент аварии. Водитель мягко говоря сильно лукавит, говоря что его подрезала аудюха и из-за этого он вписался в столб. Эта бэха подрезала просто каждого в потоке по обеим полосам в шахматном порядке на скорости в сотку. А вот последний маневр из левой полосы в правую не удался - я так понимаю из-за грузового автомобиля в правом ряду - закрывал обзор. Сами понимаете, никаких поворотников или сигнала - Шумахер отдыхает… Честно говоря, выглядело, как в блокбастере - доли секунды - бэха в столб… При такой езде очень закономерный финал».

Окончательное решение, кто прав, а кто виноват, безусловно, за ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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