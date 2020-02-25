В массовом ДТП на трассе М-2 под Тулой столкнулись два легковых и два грузовых автомобиля

Вчера, 24 февраля, на Симферопольском шоссе или трассе М-2 столкнулись сразу четыре автомобиля, которые перекрыли все движение на дорожном участке. Дорогу не поделили два грузовых автомобиля и две иномарки.

В массовом ДТП на трассе М-2 под Тулой столкнулись два легковых и два грузовых автомобиляФото: соцсети

Днём 24 февраля на трассе М-2 недалеко от деревни Заикино произошло массовое ДТП. На дороге столкнулись «Фольцваген Голф», «Мерседес» и две грузовых продуктовых фуры. Как поделились в соцсетях очевидцы, в аварии виноват водитель «Мерседеса». А также, по предварительной информации, все четыре автомобиля до ДТП направлялись в сторону Москвы, но после столкновения все четыре «вылетели» на полосу встречного движения.

В массовом ДТП на трассе М-2 под Тулой столкнулись два легковых и два грузовых автомобиляФото: соцсети

Также, по данным очевидцев, в аварии погибших не замечено, но вот водитель «Фольцвагена» сильно пострадал. Как сообщил автор поста, у мужчины наблюдались признаки травмы рёбер, ноги и, возможно, сотрясение головного мозга. Автомобили получили серьёзные механические повреждения и нанесли их же дорожным металлическим отбойникам.

В массовом ДТП на трассе М-2 под Тулой столкнулись два легковых и два грузовых автомобиляФото: соцсети

Сотрудников ГИБДД прибыли на место, примерно, через 20 минут. По прибытию за минут 10 они решили вопрос с освобождением и «разблокировкой» дорожного движения. Дорогу освобождали сами очевидцы ДТП, которые не только сдвинули с места «Мерседес», но еще и «поправили» отбойник, снова открыв автомобильное движение.

В массовом ДТП на трассе М-2 под Тулой столкнулись два легковых и два грузовых автомобиляФото: соцсети

Сейчас сотрудниками ГИБДД устанавливаются все подробности и детали произошедшего.