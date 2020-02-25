2020-02-25T12:19:26+03:00
Здоровье

Спасибо, доктор!

Любой желающий может выразить благодарность любимому врачу и написать в комментарии к этой статье
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Туляки могут выбрать своего фаворита - доктора года.Туляки могут выбрать своего фаворита - доктора года.Фото: Алексей ФОКИН
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Голосование за победителей проекта «Клиника года-2020» открыто, и у каждого есть уникальная возможность одним «кликом» выбрать лучшую клинику Тулы в 15 номинациях. В рамках проекта проходит фотоконкурс «Тульский доктор года».

Для того, чтобы выбрать своего фаворита необходимо «кликнуть» на фото или написать имя врача в комментариях к статье на нашем сайте. С 25 февраля по 2 июня на страницах еженедельника «Комсомольская правда» в Туле» и на сайте tula.kp.ru вы гарантированно узнаете много нужной и полезной информации.

Подробнее о каждом медцентре и талантливых врачах, которые в них трудятся на благо народа, вы можете узнать на нашем сайте в разделе «Клиника года».

Итоги голосования будут объявлены накануне Дня медицинского работника. Тот, кто хочет выразить благодарность любимому врачу, может написать в комментарии к этой статье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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