«Клиника года – 2020»: выбираем лучших вместе!

2020-й в нашем регионе объявлен губернатором Годом здоровья. В своем последнем послании к депутатам областного парламента Алексей Дюмин подчеркнул, что в его рамках необходимо решить целый ряд задач. Это и централизация оказания услуг, и строительство новых ФАПов, и выявление заболеваний на ранних стадиях, и многое другое.

- Год здоровья должен дать ощутимые результаты. В частности, это спасенные жизни людей, - сказал Алексей Дюмин.

Поэтому здравоохранение Тульской области продолжает держать устойчивый курс на развитие и совершенствование. Уже разработаны и утверждены планы мероприятий Года здоровья, появляются дополнительные программы. Среди них, например, «Тульское долголетие», которая призвана объединить спорт, медицину и социальную сферу.

Безусловно, главную роль в решении поставленных задач по повышению уровня оказания медицинской помощи играют местные учреждения здравоохранения — именно благодаря их специалистам туляки успешно преодолевают различные заболевания, становятся более здоровыми.

Вместе с тем, только сами пациенты, то есть обычные туляки, могут беспристрастно оценить имеющиеся проблемы, заострить на них внимание заинтересованных лиц, а также выразить свое отношение к положительным тенденциям в здравоохранении региона.

Возможность такой оценки появилась пять лет назад, когда в 2014 году стартовал федеральный проект «Клиника года». За это время были собраны мнения жителей десятков российских городов — Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Ростова, Уфы и многих других.

В Тульской области вот уже четвертый год подряд работа местных учреждений здравоохранения и их медицинского персонала освещается в газете «Комсомольская правда» - Тула» и на сайте tula.kp.ru.

Данный проект позволяет узнать о новейших методах и технологиях лечения различных заболеваний, какие клиники и врачи пользуются доверием у своих пациентов, оценить качество оказываемых услуг путем народного голосования.

С каждым годом число участников проекта «Клиника года» расширяется, а сами туляки принимают в нем все более и более активное участие. Так, в прошлом году за участников в номинации «Лучший доктор» проголосовали более 15 тысяч человек, а работу местных клиник оценивали более 30 тысяч жителей региона.

Старт дан!

1. Голосование в конкурсе «Клиника года-2020» пройдет с февраля по июнь.

2. Весь ход проекта будет освещаться на страницах еженедельника «Комсомольская правда» - Тула» по средам и в разделе «Клиника года» на сайте tula.kp.ru.

3. Любой житель Тульской области может высказать слова благодарности конкретному врачу или коллективу больницы в специальном разделе «Спасибо, доктор!» на сайте «Комсомольская правда» - Тула».

4. У читателей нашего издания есть уникальная возможность напрямую задать вопрос или проконсультироваться по телефону у специалистов во время проведения прямых линий и онлайн-конференций, проходящих в пресс-центре «КП». Следите за анонсами на страницах газеты и на сайте!

5. В рамках конкурса оценивать и выбирать лучших будут два жюри. Первое — экспертный совет, в который вошли представители медвуза, главврачи клиник, представители врачебного сообщества. Второе — народное, членом которого может стать любой туляк.

Главное: заполнить анкету, размещенную на страницах «Комсомольская правда» - Тула» и «Центр71» и отправить ее по указанному адресу или отнести в киоски «Пресса». Также можно воспользоваться анкетами, которые можно взять в регистратуре лечебных учреждений, или проголосовать и на сайте tula.kp.ru в специальном разделе «Клиника года».

6. Итоги будут подведены накануне Дня медицинского работника.

Состав экспертного совета жюри-2020:

- Юрий Иванович Цкипури, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, Почетный гражданин города-героя Тулы, депутат Тульской областной Думы;

- Валентина Николаевна Сороцкая, врач-ревматолог высшей категории, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России;

- Ирина Витальевна Рублевская, главный врач «Тульская городская клиническая больница скорой медицинской помощи имени Д. Я Ваныкина», кандидат медицинских наук, врач-невролог высшей категории;

- Никита Александрович Аржанов, юрист по медицинской практике, общественный помощник Уполномоченного по правам предпринимателей в Тульской области в сфере здравоохранения Член общественного совета при Росздравнадзоре Тульской области;

- Представители Министерства здравоохранения Тульской области.

Спонсорами конкурса в 2020 году выступили: «SPAR Аптека», «Е-аптека», «Любимая аптека», «Little Doctor».