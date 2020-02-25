На Куликовом поле состоялся Кубок по ралли-спринту

22 февраля на Куликовом поле состоялся ралли-спринт «Пересвет». В нем приняли участие 31 экипаж из Тульской области, Москвы и Калуги.

Фото: Роман СОЛОПОВ

В зачетных классах «1400», «1600» и «2000» соревновались "Жигули", "Ока", "Нива", "Газ", квадроциклы и редкие иномарки. Участников не ограничивали в выборе железного коня для гонок. Многие машины не стоили больше 25-30 тысяч рублей.

Фото: Роман СОЛОПОВ

За рулем – не только мужчины. На место второго пилота в одном из экипажей села девушка - шестнадцатилетняя Екатерина Карева. Ее дед - Лев Гарин, президент Федерации автомобильного спорта Тульской области.

Фото: Роман СОЛОПОВ

Гонщики колесили по трассе длиной 6,2 км. Ее отличие: многочисленные повороты и петли. К слову, трассу возвели на одном из полей, которое через месяц распашут под рожь. На финише и старте участников встречала панорама из копий музейного комплекса в Моховом, на полпути к победе – сиял маковкой памятник-колонна Дмитрию Донскому с Красного холма.

Фото: Роман СОЛОПОВ

Ралли-спринт – это дисциплина для твердого уплотненного снежного покрова, но он сошел за неделю до соревнований. Но все же ночные заморозки удержали гоночную трассу в нужной форме. И пусть в 2020 из-под колес била не снежная пыль - а грязь, лед заносил машины - но не дал сесть наглухо, участники получили удовольствие от скорости, а пройденные препятствия каждому из них дают право считать себя победителями на Куликовом поле.