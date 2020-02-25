В Тульской области провалилась под лед пятилетняя девочка и утонула

Вечером 24 февраля в поселке Товарковский Богородицкого района утонула 5-летняя девочка. Она вышла на лед вместе с отчимом и младшей сестрой. Лед треснул: девочка и мужчина провалились в воду.

Последнему удалось выбраться, ребёнок погиб. Прибывшие на место спасатели извлекли девочку из воды.

По факту случившегося следственными органами СК РФ по Тульской области возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".

Следователи уже осмотрели место происшествия. Сейчас устанавливают обстоятельства произошедшего.