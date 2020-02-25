Прямые рейсы из Калуги в Ереван – теперь 2 раза в неделю!

В настоящий момент можно купить билеты на период до 24 октября 2020 г. Также авиакомпания увеличила частоту выполнения полетов по этому популярному маршруту – с 24 марта 2020 года полеты будут выполняться 2 раза в неделю, по вторникам и субботам, по следующему расписанию:

- вылет из Еревана в 12:20, прибытие в Калугу в 14:20;

- вылет из Калуги в 15:20, прибытие в Ереван в 19:20.

Время указано местное для каждого аэропорта. Обслуживание рейсов производится в новом международном терминале Международного аэропорта Калуга, оснащенном 10 стойками паспортного контроля, что позволяет избежать очередей и сделать путешествие более комфортным.

Напоминаем, что при покупке билетов на рейсы авиакомпании «Азимут» из Калуги на официальном сайте перевозчика каждый путешественник может заказать блюда горячего питания, а также холодные мясные и овощные закуски и сэндвичи. Услуга платная, заказать питание можно не менее чем за 12 часов до вылета рейса при покупке авиабилета на сайте компании.

Приобрести авиабилеты без дополнительных сборов, узнать новости авиакомпании и расписание полетов можно на официальном сайте перевозчика azimuth.aero и на сайте аэропорта klf.aero.