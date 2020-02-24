2020-02-24T21:33:50+03:00
Происшествия

Авария, парализовавшая улицу Металлургов в Туле, закончилась без серьезных потерь

Пострадавших нет, но автомобиль, врезавшийся в опору освещения, скорее всего, восстановлению не принадлежит
Игорь КОПЫТОВ
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Авария, парализовавшая улицу Металлургов в Туле, закончилась без серьезных потерьАвария, парализовавшая улицу Металлургов в Туле, закончилась без серьезных потерьФото: Игорь КОПЫТОВ
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Авария, парализовавшая улицу Металлургов в Туле, закончилась без серьезных потерь Фото: Игорь КОПЫТОВ

Авария, парализовавшая улицу Металлургов в Туле, закончилась без серьезных потерьФото: Игорь КОПЫТОВ

Водитель «БМВ» пятой серии, представившийся как Никита, по данному ДТП сказал нашему корреспонденту следующее:

- Ехал в правом ряду. На данном отрезке в левой полосе подрезала «Ауди». Пришлось уходить от столкновения…

Траектория закончилась в столбе освещения. У потерпевшего в наличии видеоролик с камер наблюдения находящегося тут магазина. Впрочем, окончательное решение - за ГИБДД.

- Печально, что буквально на днях перебрал движок, он практически был новый, - сокрушался водитель в беседе с нашим корреспондентом. – Лонжероны «повело». Не знаю теперь – стоит ли обратно восстанавливать…

По заверениям сотрудников МКП «Тулгорэлектротранс» данный инцидент не повлиял на работу электротранспорта на улице Металлургов. МКП «Тулгорэлектросвет» оперативно – в течение часа - смог убрать упавшую опору освещения с проезжей части, не прерывая при этом электрообеспечения.

На данный момент движение транспорта на улице Металлургов восстановлено.

Авария, парализовавшая улицу Металлургов в Туле, закончилась без серьезных потерь Фото: Игорь КОПЫТОВ

Авария, парализовавшая улицу Металлургов в Туле, закончилась без серьезных потерьФото: Игорь КОПЫТОВ

Авария, парализовавшая улицу Металлургов в Туле, закончилась без серьезных потерь Фото: Игорь КОПЫТОВ

Авария, парализовавшая улицу Металлургов в Туле, закончилась без серьезных потерьФото: Игорь КОПЫТОВ

Авария, парализовавшая улицу Металлургов в Туле, закончилась без серьезных потерь Фото: Игорь КОПЫТОВ

Авария, парализовавшая улицу Металлургов в Туле, закончилась без серьезных потерьФото: Игорь КОПЫТОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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