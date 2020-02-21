Владимир Цветаев: Я люблю город Тулу!

В преддверии весны редакцию «Комсомольской правды» - Тула» посетил исполнитель, композитор и музыкант Владимир Цветаев, ответивший на вопросы в рамках прямой линии, которые поступали не только из Тулы, но и Подмосковья, Калужской, Орловской областей. В адрес исполнителя звучало много комплиментов, добрых слов за его песни, творчество от поклонниц, а одна из них не удержалась и даже прочитала стихотворение собственного сочинения, посвященное Владимиру. Публикуем ответы на самые интересные вопросы.

- Здравствуйте, Владимир! Спасибо огромное вам за ваши песни! Скажите, какие из городов, в которых вы побывали с гастролями в нашей стране и за рубежом, вам больше всего понравились? Маргарита.

- Да таких мест очень много и перечислять их не хватит времени. Но сегодня я в Туле, и для меня это родной город. Здесь живут мои друзья музыканты, люди, c которыми многое связано. Здесь появляются на свет наши песни. И, кстати, как правило, впервые они звучат именно в Туле. Люблю, конечно, еще Ниццу, Барселону. Но дома лучше.

- Вы так много времени посвящаете творчеству, а как предпочитаете проводить свои свободные часы? Марина из Мытищ.

- На диване отдыхать не умею, если честно. Уже говорил неоднократно: люблю лес. Хожу часами. Получается — читаю. Но самое любимое на сегодняшний день - это путешествие за рулем. Чем дальше - тем лучше. Мозги хорошо проветриваются...

- Владимир, на ваших концертах вы целиком и полностью отдаетесь работе на сцене. Как вы поддерживаете себя в такой хорошей физической форме? Ирина.

- У нас есть замечательная песенка «Топ-топ». Вот так протопаешь энное количество километров и настроение хорошее, и жить сразу хочется. Присоединяйтесь!

- Была на вашем выступлении на «Старом дворике», очень понравилась песня «Лодка спала на песке». Будет ли она включена в грядущий концерт? Наталья.

- Хорошая песня, действительно. Мне она тоже очень нравится. По возможности, обязательно исполним.

- Владимир! Вы очень многоноплановый исполнитель. В вашем творчестве песни разных жанров — и рок, и фольклор, и лирика. А совсем недавно услышала вашу песню «Я надену белую рубашку». И мне кажется, что она уже даже больше относится к шансону. У вас появился новый автор слов? Юля, Москва.

- Да интересно же поэкспериментировать! Марина Миронова написала замечательные стихи, Василий Попов - шутливую музыку. И получился замечательный музыкальный номер, от которого я ловлю настоящий кайф. Есть возможность подурачиться, полицедействовать! И слава богу, что она пришлась по душе людям. Это ли не здорово?

- Добрый день! В первую очередь хотелось бы вас поздравить с Днем защитника Отечества! Скажите, а как вы отмечаете этот праздник? Ольга Сергеевна, Орел.

- Традиционно работать.

- Владимир! Очень люблю ваше творчество! Скажите, где вы настоящий: на сцене или в жизни? Татьяна.

- Да какой я в жизни? Такой же, как и на сцене. Надеюсь, это так.

- Здравствуйте! Недавно встретила рекламу одного сотового оператора о том, что стандартный гудок можно заменить на ваши песни. Как вы относитесь к такому? Ольга.

- Слушают, ставят — значит, нравится. А что еще можно сказать?..

- Владимир, поделитесь секретом: откуда вы черпаете вдохновение? Ирина.

- Наверное, этот вопрос, скорее всего, к авторам. Про себя же могу сказать: люблю жизнь, люблю всех вас! И если то, что мы делаем, нравиться еще кому-то - это круто..

- Добрый день! Владимир, у каждого исполнителя есть свои кумиры, любимые музыканты. Порой бывает, что сами они поют в одном стиле, а любимые их артисты - в совершенно другом. Кого вы слушаете сами в свободные часы дома, в дороге?

- Я лирик, уж простите меня за это, и в музыке для меня на первом месте мелодия. Если легло на сердце все - это надолго. Люблю «Битлз», «Аббу». Был на концертах Тома Джонса - слезы восторга! Счастлив тот человек, кто побывал хоть единожды на концерте Майкла Джексона! Это совершенство — вокал, шоу, человек! В общем, есть, куда стремиться.

- Володя, скажите, вы верите в судьбу? И как относитесь к своему Дню рождения? Валентина Николаевна

- Ух, вот это вопрос! Убежден, что каждый человек приходит на этот свет для чего-то. И каждый должен нести свой крест. Я с Божьей помощью стараюсь жить по совести. Дни рождения, как правило, не отмечаю, но что тут лукавить - приятно видеть и слышать своих друзей. В этот день бывают сюрпризы - раздается звонок от человека, с которым не общались долгое время. Это здорово!

- На грядущем концерте в Туле порадуете нас новыми песнями? Марина.

- Обязательно! Более того, каждый, кто придет на наш концерт, получит в подарок наш новый диск.

- Володя, у вас огромное количество песен. Насколько сложно скомплектовать программу каждого концерта? Так, чтобы и зрителю было интересно, и самому не обойти стороной те песни, что ближе других к сердцу? Валентина Ивановна, Калуга.

- Вы сами ответили на свой вопрос. Хотя, каждая песня по своему дорога. Появляются новые песни, и это обязательно! Стало доброй традицией, когда люди присылают нам на сайт свои пожелания исполнить ту или иную полюбившуюся композицию. И как же приятно, когда среди них есть песни, которые долгое время не исполнялись Значит они живут.

- Добрый день! А ваши дети какую музыку слушают? Ася.

- Да разную они музыку слушают! Но с некоторых пор мой младший сын ушел с головой в классику — Бетховен, Чайковский - чему я очень рад. Скажу больше: старается со мной вести просветительскую работу.

- Владимир, вы никогда не задумывались о совместных выступлениях, участии в дуэтах? Алевтина.

- У меня был творческий опыт работы с американским певцом, трубачом Джессом Петти. А с Валентиной Толкуновой (светлая ей память!) исполнил нашу с Василием песню «Пестрая косыночка» на последнем ее концерте в Москве. Получилось, по-моему, очень душевно. А так - жизнь покажет.

- Вы много лет подряд неизменно приезжаете в Тулу на «Старый дворик». Что значат для вас эти выступления? Ангелина.

- Это настоящий праздник нашей жизни. Я уже неоднократно говорил об этом. На него приезжают люди из разных городов. Это та самая возможность, когда можешь на расстоянии вытянутой руки пообщаться по душам со всеми, кто на него пришел. Приходите друзья и вы! Это, действительно. чудо!