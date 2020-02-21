2020-02-21T15:28:40+03:00
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Куда сходить 23 февраля 2020 года в Туле: праздничные мероприятия

"Комсомолка" публикует афишу мероприятий
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"Комсомолка" публикует афишу мероприятий"Комсомолка" публикует афишу мероприятийФото: Алексей ФОКИН
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Тульский государственный музей оружия

10.00-20.00 Костюмированные экскурсии по постоянной суперсовременной экспозиции «История стрелкового и холодного оружия с ХIV века до современности»

12.00-16.00 Демонстрация фильмов о Великой Отечественной войне («Брестская крепость», «Офицеры», «Горячий снег», «В бой идут одни старики»), большой конференц-зал, малый конференц-зал

12.00-13.00 Торжественная церемония принятия присяги воспитанниками военно-патриотического клуба «Тайфун», зал Славы российского оружия

12.00-14.00 Мастер-класс по военной исторической миниатюре, холл 1 этажа

12.00, 15.00, 17.00, 19.00 Демонстрация фильма, посвященного героическим страницам российской военной истории и истории оружейного производства, Зал Славы российского оружия

13.00-15.00 «Стальные стражи в бою». Познавательно-стратегическая командная игра, зал Славы российского оружия

15.00-17.00 «Арсенал и щит России». Культурно-образовательная программа, холл 1 этажа, 3 экспозиционный уровень

Кластер «Октава»

13:00, 14:00, 15:00 и 16:00 — экскурсия «Тула — мастерская России»

17:00-20:00 — экскурсия «История промышленности»

Комсомольский парк

13.00 Спортивная эстафета «Богатыри»

14.00 Конкурс рисунка на снегу «Праздничная открытка»

14.30 Концертная программа «Служу Отечеству!»

Центральный парк

Центральная эстрада

12:00 Игровая программа для детей «Курс молодого бойца»

13:00 Мастер-класс по изготовлению праздничной открытки «С праздником»

13:30 Конкурсная программа для детей с папами «Папа может»

15:00 Концертная программа «Служу Отечеству!»

15:30 Играет духовой оркестр

Площадь Победы

10.00 — церемония возложения цветов и венков к памятнику героическим защитникам Тулы

Набережная реки Упы со стороны Пролетарского моста

21.00 — торжественный салют, организованный силами 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии

Военно-патриотический парк "Патриот-Тула"

Конгресс-центр

11 .00 - 12.00 Бесплатный кибер-турнир

12.00 - 13.00 Бесплатное посещение центра военно-тактических игр

13.00-14.30 Кинопоказ фильма «Солдатик» в конгресс-центре

14.30-16.30 Мастер-класс по созданию моделей «Техника в масштабе»

Площадка у тенто-мобильного укрытия № 3

14.30-16.30 Показательные выступления и мастер-классы от Тульского регионального отделения Федерации рубки шашкой «Казарла» и мастер-класс по современному мечевому бою

Тенто-мобильное укрытие № 1

14.30 -16.30 Интерактивная программа «Научись спасать жизнь», выставка спасательной техники, мастер-классы, обучающие игры от ГУ МЧС России по Тульской области

14.30 - 16.30 Выставочная интерактивная площадка с оружием времен Великой Отечественной войны, мастер-класс по сборке/разборке автоматов Калашникова; фотосессия с оружием

16.30- 17.30 Концертная программа «Фронтовые песни»

17.30 -18.00 Угощение гостей мероприятия

Мероприятия проводятся при благоприятных погодных условиях

Большая Тула

11:00 X Областной конкурс военно-патриотической песни «Свято чтим…» им. Евгения Коновалова, МБУК «Культурно-досуговое объединение», филиал «Концертный зал «Орион» (п. Ленинский, ул. Ленина, д.1), 12+

15:00 Лыжный кросс «Лыжня 2020» в рамках празднования Дня защитника Отечества, МБУК «Культурно-досуговое объединение», отдел «Крутенский» (д. Крутое, д. 6а), 6+

ИСТОЧНИК KP.RU

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