Куда сходить 23 февраля 2020 года в Туле: праздничные мероприятия

Станислав Дужников: "У меня много разных ролей - от Дон Жуана до женщины с пониженной социальной ответственностью"

28 и 29 февраля в МХТ им.Чехова - премьера спектакля «Чайка» в постановке режиссер Оскараса Коршуноваса