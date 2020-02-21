В тульском Выставочном зале открылась выставка «Крымский мост: фантастическая реальность»

20 февраля в тульском Выставочном зале состоялось открытие выставки «Крымский мост: фантастическая реальность».

Среди экспонатов представлены 234 музейных предмета, предоставленных Восточно-крымским историко-культурным музеем-заповедником. Тульская область стала первым регионом, где демонстрируется выездная экспозиция.

В экспозицию вошли фотографии, документы, рисунки, посвященные строительству моста через Керченский пролив, которые разрабатывались, начиная с конца XIX века. Особое место отведено натурным рисункам временного железнодорожного моста 1944 года, сделанным архитектором Борисом Михайловичем Надежиным.

Фото: Алексей ФОКИН

Место, где сегодня проходит Крымский мост, ученые называют перекрестком цивилизаций и торговых путей. Археологические находки, сделанные в акватории и на берегах Керченского пролива при подготовке к строительству Крымского моста, пополнили фонды Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника. Среди экспонатов: керамика, кубки, фрагменты тарелок и солонок, различные сосуды, которые относятся к периоду от V в. до н.э. до VII в. н.э. Одна из самых ценных находок – крупный фрагмент терракотовой скульптуры в форме головы мужчины, предположительно, древнегреческого божества.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

В Туле выставка продлится до 13 мая, а затем отправится в другие города страны.