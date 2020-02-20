Восточный обвод в Туле станет полноценным

Восточный обвод в Туле станет полноценнымФото: Алексей ФОКИН

В минувшую среду были озвучены планы окончания строительства новой дороги, дополняющей уже существующую на Восточном обводе.

Ее строительство началось еще в конце прошлого года. До новогодних праздников на подходах к новому мосту через Упу и путепроводу через железную дорогу на 60% были выполнены подготовительные земляные работы, вынесено 90% находящихся на территории коммуникаций, на 75% обустроена ливневая канализация. По заверениям застройщика, сегодня эти работы уже движутся к завершению.

Откуда пошел обвод изначально?

Если слегка заглянуть в прошлое, то нынешний Восточный обвод — всего лишь часть грандиозного проекта, в том числе по созданию Большого транспортного кольца Тулы по подобию МКАД. Отдельные его части начали создаваться еще в 80-х годах прошлого века. От тех работ остались в березовой роще Пролетарского округа бетонные опоры для сглаживания отвесной кручи на месте грандиозной трассы, которая как раз должна была пересечь зеленый массив, продолжая улицу Каракозова. Да и имеющиеся бетонные опоры «восточки» над железнодорожной линией в районе трамвайного депо – тоже от той поры.

Все это – наследие генплана Тулы 1971 года, который осуществился на деле по разным причинам весьма и весьма не так масштабно, как предполагалось.

Следующая попытка возродить БТК (Большое транспортное кольцо) Тулы нашла свое воплощение в новом генеральном плане города, разработанном в 2006 году. Тогда к ее осуществлению на деле приблизились уже почти вплотную. Да, ширину дорожного полотна пришлось сузить. Да, отказаться от прямого «пробоя» через Чулковское кладбище и застройку частного сектора. Конечно, в новых экономических реалиях уже не возможно снести коттеджи по четной стороне Каракозова и на тупиковом конце Патронной. Также отказались и от ряда других идей, например, широкой сквозной связки Глушанок с Веневским шоссе.

Если вкратце, БТК стало бы проходить от развязки с трассой Р-132 по Рязанке, «восточке», далее по Ложевой, Индустриальной и Веневскому шоссе.

Удалось даже сдать в эксплуатацию половину Восточного обвода.

И опять не сложилось.

Те самые кафе, заправка, автомойка поперек дорогиФото: Алексей ФОКИН

Новые реалии

Зато в 2016 году появилась сквозная дорога от трамдепо на Металлургов до улицы Вильямса — вдоль Щегловского ручья. Появилась, но как бы виртуально.

Вначале подрядчик активно, вопреки устраивающим пикеты вдоль обочины новой трассы жителям улиц 1-я Песчаная и Комбайновая, принялся за дело. Уложил подушку щебнем и песком, закатал асфальтовое покрытие и обустроил даже тротуары. Но, когда до окончания работ осталось буквально триста метров, все застопорилось. Выяснилось, что была нарушена технология, и принять объект в эксплуатацию город отказался. Судебные тяжбы длятся до сих пор, конца и края им даже не видно, так что пока новенький участок в нескольких местах перегорожен бетонными плитами.

А ведь именно он мог бы дать альтернативу развития БТК Тулы в направлении, приближенном к тому самому, что предусматривалось в 1971 году.

Поворот с Металлургов на ВосточкуФото: Алексей ФОКИН

Новая дорога – пробки старые?

По проекту у новой дороги будет две полосы движения, ширина проезжей части составит 9 метров, а протяженность – 1,9 км. Предусмотрено устройство тротуара.

Хочется порадоваться за туляков, да не совсем получается. Пустить транспорт по второй половине трассы — это здорово. Но это с одной стороны медали, а с другой – предусмотреть грамотные развязки для нее с выездом на Новомосковское шоссе, а тем паче на пересечении с улицами Металлургов, Ложевой, а в перспективе и с новой дорогой вдоль Щегловского ручья.

Уже сегодня совершенно очевидно, что «на плоскости» тут не разъехаться. Тем более что недавний перенос съезда на Восточный обвод вдоль Ложевой от автомойки к светофорному переходу, может, и облегчил жизнь тем, кто на него сворачивает, но зато сузил проезжую часть по факту до одной полосы для тех, кто движется в сторону центра по самой Ложевой. Теперь пробка скапливается именно тут, хвостом уходя порой аж до остановки «Машколледж». Да и большегрузы, пытаясь проскочить в узкую «прорезь» в разделительном газоне улицы, часто заезжают передними колесами на площадку автобусной остановки, что, в общем-то, не прибавляет комфорта ожидающим транспорт людям.

И впереди перспектива увеличения потока машин на этом участке после пуска второй очереди «восточки»!

Установка светофора в подобной ситуации никак не поможет. Тем более что это окажется уже третий светофорный объект на четырехстах метрах дороги.

Вывод: необходима двухуровневая развязка.

Существующим проектом второй очереди "восточки" развязка с улицами Металлургов и Ложевой не предусмотренаФото: Алексей ФОКИН

А будет ли эстакада?

Должна быть. Тема поднималась еще в марте 2019 года на одном из совещаний в городской администрации, когда анонсировалось начало работ по второй очереди Восточного обвода. Но о конкретных сроках строительства многоуровневой развязки или его финансировании речь не шла. Обсуждение свелось к постановке задачи: обустраивать эстакаду придется, надо задуматься над разработкой проекта.

Так что есть большие опасения, что по осени пролетарцы получат большой транспортный коллапс вместо удобства. Да, временный, но неизвестно, насколько затянется обустройство развязки.

В администрации Тулы редакции пояснили, что строительство развязки запланировано. Однако на данный момент о конкретных сроках и исполнителях пока говорить рано.

Те самые кафе, заправка и автомойка посреди развязки.Фото: Алексей ФОКИН

Убрать препятствия

Никто сегодня уже не спорит: спустя 13 лет после запуска обвода совершенно очевидно, что данный участок дороги очень важен для Тулы, поскольку связывает кратчайшим путем два больших городских округа – Пролетарский и Центральный. Тем более что вдоль него в последнее время выросло много крупных торговых центров, микрорайон Левобережный, несколько жилых комплексов, парк «Патриот», Суворовское училище. И возведение новых домов продолжается. Все это сказывается на пропускной способности имеющейся дороги, сейчас упирающейся, по сути, в комплекс автомойка-заправка-кафе.

Убрать их одновременно с пуском второй очереди «восточки», как это было сделано с мешавшими строительству гаражами, достроить дорогу вдоль Щегловского ручья. Таким образом часть остроты проблемы пробок на перекрестке уже снимется.

Но это, конечно же, первый этап. Многоуровневую развязку тут все равно придется возводить. Вот тогда мы приблизимся вплотную к реализации Большого транспортного кольца, задуманного еще в 1971 году.