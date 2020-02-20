2020-02-20T15:30:40+03:00
Происшествия

В Тульской области в ДТП пострадала семья с тремя детьми

Автоледи не справилась с управлением
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В Ефремовском районе попала в ДТП семья с тремя детьми.В Ефремовском районе попала в ДТП семья с тремя детьми.Фото: материалы пресс-служб
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20 февраля в 8.20 на 303 км трассы "Дон" в Ефремовском районе произошло ДТП. 31-летняя женщина на "ВАЗ-2110" не справилась с управлением и врезалась в металлическое барьерное ограждение справа по ходу движения.

Вместе с водителем в машине находилась её 69-летняя мать, 20-летний брат и трое детей - 5, 6 и 7 лет.

- В результате ДТП пострадали обе женщины и дети. Все они госпитализированы с различными травмами, - уточнили в УГИБДД УМВД России по Тульской области.

Отметим, что дети находились в автомобиле без ДУУ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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