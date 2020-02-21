Авиакомпания S7 Airlines - участник глобального авиационного альянса oneworld®. В настоящий момент S7 Airlines выполняет прямые рейсы из Калуги в Санкт-Петербург ежедневно по следующему расписанию:

- вылет из Санкт-Петербурга в 12:40 и прилет в Калугу в 14:15; - вылет обратного рейса из аэропорта Калуги в 14:55, прилет в аэропорт Пулково в 16:25.

Авиабилеты на рейсы S7 Airlines можно приобрести на сайте s7.ru, через приложения для iPhone и Android, и во всех офисах продаж.

Узнать точную информацию о рейсах, забронировать и купить билеты можно также по телефону контактного центра авиакомпании 8 800 700–0707 (звонок по России бесплатный).