В Туле на ул. Пархоменко произошел хлопок газа в квартире

В Туле на ул. Пархоменко, 40 произошел хлопок газа в квартире. После этого последовал пожар. ЧП случилось вечером 19 февраля.

Оказалось, что собственник квартиры самостоятельно заменил газовый кран перед газовой плитой. Возгорание произошло от запальника газовой колонки.

Фото: Алексей ФОКИН

К счастью, никто не пострадал. До приезда аварийной бригады в доме перекрыли газ на 2 стояка: один – на 8 квартир, другой – на 5 квартир.

- 19 февраля газоснабжение было восстановлено в 8 квартирах. В квартире виновника в целях безопасности газовое оборудование отключено путем установки заглушки. Работы по восстановлению газоснабжения в остальных квартирах будут продолжены газовиками сегодня, - сообщили в АО «Тулагоргаз».

Фото: Алексей ФОКИН

Виновнику инцидента предстоит оплатить проведение аварийно-восстановительных работ и пуск газа. Сумма ущерба составит порядка 10 тысяч рублей.