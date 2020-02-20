2020-02-20T10:49:45+03:00
Происшествия

В Туле на ул. Пархоменко произошел хлопок газа в квартире

К пожару привела самовольная замена газового крана [фото]
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В Туле на ул. Пархоменко произошел хлопок газа в квартиреВ Туле на ул. Пархоменко произошел хлопок газа в квартиреФото: Алексей ФОКИН
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В Туле на ул. Пархоменко, 40 произошел хлопок газа в квартире. После этого последовал пожар. ЧП случилось вечером 19 февраля.

Оказалось, что собственник квартиры самостоятельно заменил газовый кран перед газовой плитой. Возгорание произошло от запальника газовой колонки.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

К счастью, никто не пострадал. До приезда аварийной бригады в доме перекрыли газ на 2 стояка: один – на 8 квартир, другой – на 5 квартир.

- 19 февраля газоснабжение было восстановлено в 8 квартирах. В квартире виновника в целях безопасности газовое оборудование отключено путем установки заглушки. Работы по восстановлению газоснабжения в остальных квартирах будут продолжены газовиками сегодня, - сообщили в АО «Тулагоргаз».

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Виновнику инцидента предстоит оплатить проведение аварийно-восстановительных работ и пуск газа. Сумма ущерба составит порядка 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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