Из Калуги в Сочи – билеты на летний период уже в продаже!

В весенне-летнем расписании рейс будет выполняться два раза в неделю – по понедельникам и четвергам. Стоимость билета из Калуги в Сочи начинается от 1480 рублей в одну сторону.

При покупке билетов на рейсы авиакомпании «Азимут» из Калуги на официальном сайте перевозчика каждый путешественник может заказать блюда горячего питания, а также холодные мясные и овощные закуски и сэндвичи.

Услуга платная, заказать питание можно не менее чем за 12 часов до вылета рейса при покупке авиабилета на сайте компании.

Приобрести авиабилеты без дополнительных сборов, а также узнать новости авиакомпании и расписание полетов можно на официальном сайте перевозчика и на сайте аэропорта.