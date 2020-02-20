2020-02-20T10:49:45+03:00
Туризм

Из Калуги в Сочи – билеты на летний период уже в продаже!

Авиакомпания «Азимут» открыла продажи авиабилетов на сезон «Лето-2020» из Калуги в Сочи. Купить билеты можно на период до 23 октября 2020 года
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Из Калуги в Сочи – билеты на летний период уже в продаже!Из Калуги в Сочи – билеты на летний период уже в продаже!Фото: материалы пресс-служб
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В весенне-летнем расписании рейс будет выполняться два раза в неделю – по понедельникам и четвергам. Стоимость билета из Калуги в Сочи начинается от 1480 рублей в одну сторону.

При покупке билетов на рейсы авиакомпании «Азимут» из Калуги на официальном сайте перевозчика каждый путешественник может заказать блюда горячего питания, а также холодные мясные и овощные закуски и сэндвичи.

Услуга платная, заказать питание можно не менее чем за 12 часов до вылета рейса при покупке авиабилета на сайте компании.

Приобрести авиабилеты без дополнительных сборов, а также узнать новости авиакомпании и расписание полетов можно на официальном сайте перевозчика и на сайте аэропорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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