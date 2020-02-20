Уроженца Новомосковска Николая Тихонова отстранили от полета на МКС

Уроженец Новомосковска Николай Тихонов должен был стартовать на корабле «Союз МС-16». Однако по медицинским показаниям членов экипажа заменят на дублеров.

По неофициальной информации, которую приводит "РГ", Николай Тихонов получил травму. Пока врачи не могут сказать с уверенностью о том, сможет ли он должным образом восстановиться.

Места командира и бортинженера корабля «Союз МС-16» теперь займут космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин и Иван Вагнер.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-16» и членами длительной экспедиции МКС-63 запланирован на 9 апреля со стартовой площадки № 31 космодрома Байконур.

Отметим, что Николай Тихонов дважды готовился к полету. Первый раз он должен был стартовать в сентябре 2017 года, но численность российского экипажа на МКС сократили, и его сняли с подготовки. Второй раз - осенью 2018 года. Из-за аварии "Союз-ФГ" все экспедиции были сдвинуты, включая и полет уроженца Новомосковска.