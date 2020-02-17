2020-02-18T17:13:15+03:00
Звезды

Фотоконкурс «Леди - тульская полиция 2020»

В предверии Международного женского дня «Комсомольская правда в Туле» совместно с УМВД России по Тульской области запускает конкурс среди девушек-сотрудниц органов внутренних дел региона
Юлия КУЗНЕЦОВА
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Фотоконкурс «Леди - тульская полиция 2020»Фотоконкурс «Леди - тульская полиция 2020»
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Смелость и грация, интеллект и уверенность - это те качества, которыми наделены настоящие леди-полицейские. Наряду с женственностью они обладают твердым характером, ведь это необходимо в их нелегкой профессии.

За звание «Леди - тульская полиция 2020» поборются 22 участницы-сотрудницы МВД по Тульской области. Конкурс пройдет на сайте tula.kp.ru с 18 февраля до 10:00 4 марта 2020 года Чтобы проголосовать за понравившуюся участницу, необходимо нажать «мне нравится» под понравившимся фото девушки.

Обращаем внимание, что принимается по одному голосу с устройства за каждую из девушек раз в 24 часа.

Результаты конкурса будут объявлены в рамках концерта накануне праздника 8 марта, который пройдет в здании Управления МВД России по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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