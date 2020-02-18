2020-02-18T16:41:19+03:00
Звезды

В Туле открывается выставка фотокорра «Комсомольской правды» - Тула»

Экспозиция объединила полсотни работ Алексея Фокина в рамках стартовавшего в Тульском историко-архитектурном музее проекта «Фотографиеский кабинет»
Игорь КОПЫТОВ
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В Туле открывается выставка фотокорра «Комсомольская правда» - Тула»В Туле открывается выставка фотокорра «Комсомольская правда» - Тула»Фото: Алексей ФОКИН
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Как признается сам автор, уже больше 10 лет работающий в редакции «КП»-Тула», чьи фотографии неоднократно входили в федеральный топ-листы репортажных снимков нашего издания, все представленные работы сняты на камеры мобильных устройств, от кнопочного телефона, до современных смартфонов.

В Туле открывается выставка фотокорра «Комсомольская правда» - Тула» Фото: Алексей ФОКИН

В Туле открывается выставка фотокорра «Комсомольская правда» - Тула»Фото: Алексей ФОКИН

- Несмотря на то, что мои фотографии неоднократно участвовали в тематических выставках фотокорреспондентов «Комсомольской правды», три раза я становился лауреатом международного фотоконкурса «Лучшие фотографии России» - «The Best of Russia». Но персональная выставка, да еще в родном городе, у меня впервые, - признается Алексей. - Конечно, это большая честь для меня и гордость… Приятно что вдохновляющее меня, интересно кому-то еще. К тому же интересно посмотреть, на реакцию широкого круга посетителей.

В Туле открывается выставка фотокорра «Комсомольская правда» - Тула» Фото: Алексей ФОКИН

В Туле открывается выставка фотокорра «Комсомольская правда» - Тула»Фото: Алексей ФОКИН

Выставка недаром называется «#будни», потому как все свои снимки, сделанные на улицах города, различных мероприятиях, Фокин оперативно выкладывает в соцсети.

- Автор не стремился к особенной событийности снимков, его темой была обычная жизнь, та, что он наблюдал по дороге «из пункта А в пункт Б». В обыденности происходящего он хотел почувствовать, разглядеть и запечатлеть красоту и уникальность момента, осознать свою к нему причастность здесь и сейчас, - считает заведующий экспозиционно-выставочного отдела ТИАМ Денис Бычихин. - На мой взгляд, Алексей сегодня лучший стрит-фотограф нашего города.

В Туле открывается выставка фотокорра «Комсомольская правда» - Тула» Фото: Алексей ФОКИН

В Туле открывается выставка фотокорра «Комсомольская правда» - Тула»Фото: Алексей ФОКИН

Выставка «#Будни» даст старт новому начинанию нашего музея – проекту «Фотографический кабинет», который реализуется совместно с филиалом Союза фотохудожников России в Тульской области и предполагает проведение регулярных выставок фотографии в экспозиционном пространстве Дома Белявского. В задумках организаторов — провести в нынешнем году еще как минимум две фотовыставки, а также лектории и даже мастер-классы.

Открытие выставки «#будни» Алексея Фокина состоится 20 февраля в 18:30 в Доме Белявского (Тула, пр. Ленина, 27). Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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