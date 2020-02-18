2020-02-18T12:43:48+03:00
Здоровье

В Тульской области подхватили грипп и ОРВИ более девяти тысяч человек

В 12 группах детсадов приостановлен образовательный процесс
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В Тульской области подхватили грипп и ОРВИ более девяти тысяч человек.В Тульской области подхватили грипп и ОРВИ более девяти тысяч человек.Фото: Алексей ФОКИН
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С 10 по 16 февраля в Тульской области зарегистрировано 9 110 случаев гриппа и ОРВИ. Цифра на уровне эпидемического порога, но выше заболеваемости предыдущей недели.

Преимущественно циркулируют вирусы гриппа.

В ряде школ с 13 февраля учеников перевели на дистанционную форму обучения. В детских садах продолжается работа по проведению «утренних фильтров», увеличена кратность влажных уборок с применением дезинфицирующих средств, проводится обеззараживание воздуха. В 12 группах 10 детсадов приостановлен образовательный процесс.

Увеличили количество уборок с использованием дезинфицирующих средств и в организациях торговли, соцобъектах, транспорте.

В медицинских организациях области усилен дезинфекционный режим, ограничено посещение пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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