В Тульской области подхватили грипп и ОРВИ более девяти тысяч человек

С 10 по 16 февраля в Тульской области зарегистрировано 9 110 случаев гриппа и ОРВИ. Цифра на уровне эпидемического порога, но выше заболеваемости предыдущей недели.

Преимущественно циркулируют вирусы гриппа.

В ряде школ с 13 февраля учеников перевели на дистанционную форму обучения. В детских садах продолжается работа по проведению «утренних фильтров», увеличена кратность влажных уборок с применением дезинфицирующих средств, проводится обеззараживание воздуха. В 12 группах 10 детсадов приостановлен образовательный процесс.

Увеличили количество уборок с использованием дезинфицирующих средств и в организациях торговли, соцобъектах, транспорте.

В медицинских организациях области усилен дезинфекционный режим, ограничено посещение пациентов.