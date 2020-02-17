2020-02-17T17:36:06+03:00
Общество

В Тульской области больше всего взяток берут правоохранительные органы

Такую статистику выявила прокуратура Тульской области
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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В Тульской области больше всего взяток берут правоохранительные органыВ Тульской области больше всего взяток берут правоохранительные органыФото: Алексей ФОКИН
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В Тульской области продолжают бороться с коррупцией, однако рост коррупционных преступлений все же больше растёт, чем падает. Такую статистику выявили сотрудники прокуратуры в 2019 году .

За прошедший год и до сегодняшнего момента было выявлено 225 случаев взятничества, что превысило на 34,7%, чем за период 2018 года. Возбуждено 120 уголовных дел, что говорит о повышении подобных случаев на 103,4%.

Больше всего во взятках уличено сотрудников, как ни странно, именно правоохранительных органов, которые заняли 45% случаев, далее второе место заняли служащие органов местного самоуправления заполнив следующие 26%, и третье место у работников сферы образования, которые в общей сумме собрались 6%.

В суды области было направлено 95 уголовных дел, 94 — рассмотрено с постановлением обвинительного приговора, по которым 106 лиц были осуждены. В числе осуждённых насчитывается пять должностных лиц из органов государственной власти и местного самоуправления, 34 руководителя или работников предприятий и учреждений, двое врачей и двое адвокатов, а также 15 сотрудников правоохранительных органов.

За решётку сели 40 человек, 61 лицо получили штраф, один из нарушителей лишился права занимать определённые должности либо заниматься определённой деятельностью, а еще двое были привлечены на исправительные работы. Дополнительно, лишились права на должность или деятельность ещё 28 человек, дополнительные штрафы получили 14 туляков, а шестеро сотрудников потеряли своё звание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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