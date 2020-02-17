Тульские школьники могут получить отдельное меню в школьных столовых

В Туле представители власти серьёзно взялись за контроль школьного питания. Особенно ярко уделяется внимание в питании для детей с пищевыми особенностями, которым требуется отдельная диетическая кухня.

Минздрав сообщил, что по итогам 2019 года 9165 детей в Тульской области от 5 до 17 лет нуждается в лечебном питании, которое отличается от общего стандартного меню. Также, помимо отдельной кухни для контроля процесса готовки и раздачи блюд необходим и ответственный работник пищеблока, назначенный приказом учреждения.

Тульские школьники могут получить отдельное меню в школьных столовыхФото: Алексей ФОКИН

Однако, в первую очередь, для обеспечения ребёнка нужным питанием, родителю нужно обратиться к руководителю образовательной организации с заявлением о необходимости создания для учащегося индивидуального питания по состоянию здоровья. При этом, важно представить все подтверждающие медицинские документы, подтверждающие наличие того или иного заболевания. На основе этого руководитель учреждения вместе с родителями прорабатывает меню и режим питания ребенка, а для детей с сахарным диабетом — даже контроль уровня сахара в крови и введения инсулина.

Для детей-аллергиков к стандартному общему меню разрабатывается отдельное приложение с заменой продуктов и блюд, которые могут содержать пищевые аллергены.

Также, есть вариант и готовить для ребёнка еду из тех блюд, которые родители сами принесут из дома, для которых нужно будет утвердить с руководителем организации порядок хранения, упаковки, маркировки, их разогрева, условия и время принятия пищи.