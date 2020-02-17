Ядовитая грязь по-тульски

Более того, белые гранулы зачастую даже не растворяются. Да и с чего бы им это делать, если коммунальщики щедрою рукою рассыпают их по чистому асфальту. Снега-то нынешней зимой — очевидный дефицит, а средства, отпущенные казной на обработку льда, очевидно, надо осваивать.

Люди активно рассуждают с соцсетях на эту тему. А еще о том, какой ущерб не только обуви, колесам авто и лапам домашних питомцев наносит такая «борьба со льдом». «Расходы — на личные авто, ботинки, домашних животных и здоровье граждан — чинуш не волнуют!» - пишет один из туляков.

«А по сути те, кто сыпет на дороги эту химическую дрянь — вредители и враги народа. Жадные скоты которые за копеечку готовы искалечить здоровье тысячам горожан и их детям», - вторит ему другой.

«Тополя цветут — не чихаю. Зимой на улице — постоянно. А вот помещении чих пропадает. Доколе нас химией травить будут?» - вопрошает третий.

Щедрою лопатой

Нет, безусловно, без обработки улиц противогололедной смесью не обойтись. Это тоже очевидно — число травм и без того неизбежно вырастает в зимний период. Но хочется, чтобы это делалось цивилизованно, как не то чтобы в других странах мира, а хотя бы, как в других городах.

Где возможно, использовалась бы традиционная соляно-песчаная смесь. А уж, коли необходима химия, ну, так хотя бы в разумных количествах. И строго по технологии! В действительности, если почитать инструкцию к противогололедным реагентам, то станет понятно, что для обработки квадратного метра проезжей части или тротуара достаточно всего лишь порядка 80 граммов. Проще выражаясь — горсточка.

У нас же создается впечатление, что сыплют полной совковой лопатой. И через шаг. А потом вся эта дрянь вместе с грязью, в которую превращается снег, благополучно оказывается на обочинах и газонах. Что для экологии и без того скудно озелененного города — совсем не в плюс. В сочетании с варварским кронированием деревьев, в скором времени можно истребить и вовсе остатки зеленых насаждений на улицах Тулы.

Просто надо чистить

С другой стороны, экологи не единодушны во вреде, наносимом противогололедными препаратами. Казалось бы, обычная поваренная соль грубого помола, традиционно смешанная с песком, должна наносить меньший вред, нежели современная крутая химия. Но это не совсем так. Именно поэтому используют эту смесь достаточно ограниченно. Вернуться совсем к «дедовскому» способу обработки льда не получится. Да и грязи, если честно, станет еще больше. Потому что обработку-то наши доблестные коммунальщики ведут исправно, а вот о последующей уборке, кажется, забывают.

И еще один важный факт: правильное обустройство газонов и тротуаров. Газон не должен никогда быть выше асфальтового покрытия. Потому что каким его бордюрным камнем не ограждай, почва рано или поздно все равно сползет на дорожку. И будет все та же пресловутая грязь. Да еще и с химической начинкой.

Главное все-таки — это соблюдение технологии обработки противогололедными реагентами: нанесли, подождали, пока растаяло, и — убрать получившуюся снежную «кашу». А вот с последним у нас совершенно очевидный напряг — уборка улиц, увы, не на высоте. Отчитаться-то о задействованных единицах техники и людях на утренней городской планерке в администрации города можно всегда, а по факту туляки в соцсетях делятся совсем другими примерами, публикуя фотографии с грязными дорогами и тротуарами.