2020-02-17T18:02:08+03:00
Общество

Независимый книжный магазин в Туле устроил одиночный пикет

Книготорговцы в Туле прекратили свою работу в поддержку общей акции
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Независимый книжный магазин в Туле устроил одиночный пикетНезависимый книжный магазин в Туле устроил одиночный пикетФото: Алексей ФОКИН
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Сегодня, 17 февраля, в центре Тулы сотрудники книжного магазина вышли на улицу, чтобы поддержать всероссийскую книжную акцию. «Книжники» разных городов выходят с табличками, чтобы выразить своё несогласие и поддержку жертвам дела «Сети».

Независимый книжный магазин в Туле устроил одиночный пикет Фото: Алексей ФОКИН

Независимый книжный магазин в Туле устроил одиночный пикетФото: Алексей ФОКИН

Независимый книжный магазин в Туле устроил одиночный пикет Фото: Алексей ФОКИН

Независимый книжный магазин в Туле устроил одиночный пикетФото: Алексей ФОКИН

Продавцы независимого книжного магазина «Свидетель» в Туле сегодня закрыли свои двери и вышли на Проспект Ленина, чтобы стать участником общего движения книготорговцев в стране.

Независимый книжный магазин в Туле устроил одиночный пикет Фото: Алексей ФОКИН

Независимый книжный магазин в Туле устроил одиночный пикетФото: Алексей ФОКИН

В социальных сетях магазин опубликовал новость о том, что сегодня магазин будет закрыт с проведением данного мероприятия. На данный момент известно всего лишь об одной книжной точке, которая вышла на поддержку книжного движения.

- Со времен изобретения письменности читатель сопереживал героям книг. Испокон веков читатель влюблялся вместе с героем, покорял с ним горы, спускался в морские глубины, свергал тиранов и летал на луну. Чтение и есть сопереживание. Мы книготорговцы, мы продаем книги, заказываем книги в издательствах, ставим книги на полки, некоторые книги читаем сами, иногда даже сами их издаем. Мы общаемся с теми, кто любит читать, стараемся заинтересовать тех, кто только присматривается к книгам. Мы пишем о книгах в соцсетях, рассказываем о них в видеоблогах и журналах. Это — наша нормальная жизнь. Нам бы хотелось надеяться, что занимаясь просвещением, мы немного, чуть-чуть смягчаем нравы, способствуем развитию человека. Но можем ли мы сегодня жить нормально?, - так пишут в своем обращении представители книжного магазина в Туле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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