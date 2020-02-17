В Центральном парке Тулы снова поставили старый "покалеченный" забор
В Центральном парке Тулы все ещё проводятся работы по ремонту и установке фасадной части ограждения. Однако, туляков поразил тот факт, что на место старого забора снова появился все тот же старый забор.
Отметим, что старое фасадное ограждение было установлено в парке ещё в середине 20 века - в 1957- 1958 гг. Однако, время не щадит даже металлические конструкции и после проведённой экспертизы технического состояния ограждения, было выявлено множество моментов, которые руководство «Тульских парков» решило устранить и освежить внешний вид «зелёного сердца» города.
Еще в ноябре был заключён контракт на ремонтные работы со сроком исполнения работ – ноябрь 2019 года. До недавнего времени, на протяжении зимнего сезона, туляки могли наблюдать исчезнувшую «четвертую стену» и спокойно проходить по вытоптанным тропинкам в парк не через главные ворота, а прям с улицы Первомайской. Дело в том, что по стороне с улицей Первомайская от Музея истории было снято старое металлическое ограждение для проведения необходимых ремонтных работ.
Однако, недавно оно снова было поставлено, но снова та же самая старая ограда, чему сильно удивились жители Тулы, ведь находятся металлические конструкции в уже «покалеченном» состоянии.
Как сообщила пресс-служба парка, «Тульские парки» ведут претензионную работу с подрядчиком, который не соблюдает сроки исполнения всех оговорённых работ. По предварительно информации, до 16.02.2020 года из парка вывезут весь строительный мусор, а до 17 марта подрядчик должен будет завершить ремонт металлических секций ограждения, а покрасочные работы будут проведены весной 2020 года. В конечном итоге, внешний облик ограждения будет восстановлен и повторит все первоначальные архитектурные решения.
ИСТОЧНИК KP.RU