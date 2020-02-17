2020-02-17T12:11:01+03:00
Общество

В Центральном парке Тулы снова поставили старый "покалеченный" забор

Металлические конструкции были сняты осенью 2019 года, и снова вернулись на то же место
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
Поделиться:
В Центральном парке Тулы снова поставили старый "покалеченный" заборВ Центральном парке Тулы снова поставили старый "покалеченный" заборФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

В Центральном парке Тулы все ещё проводятся работы по ремонту и установке фасадной части ограждения. Однако, туляков поразил тот факт, что на место старого забора снова появился все тот же старый забор.

В Центральном парке Тулы снова поставили старый "покалеченный" забор Фото: Алексей ФОКИН

В Центральном парке Тулы снова поставили старый "покалеченный" заборФото: Алексей ФОКИН

Отметим, что старое фасадное ограждение было установлено в парке ещё в середине 20 века - в 1957- 1958 гг. Однако, время не щадит даже металлические конструкции и после проведённой экспертизы технического состояния ограждения, было выявлено множество моментов, которые руководство «Тульских парков» решило устранить и освежить внешний вид «зелёного сердца» города.

В Центральном парке Тулы снова поставили старый "покалеченный" забор Фото: Алексей ФОКИН

В Центральном парке Тулы снова поставили старый "покалеченный" заборФото: Алексей ФОКИН

В Центральном парке Тулы снова поставили старый "покалеченный" забор Фото: Алексей ФОКИН

В Центральном парке Тулы снова поставили старый "покалеченный" заборФото: Алексей ФОКИН

Еще в ноябре был заключён контракт на ремонтные работы со сроком исполнения работ – ноябрь 2019 года. До недавнего времени, на протяжении зимнего сезона, туляки могли наблюдать исчезнувшую «четвертую стену» и спокойно проходить по вытоптанным тропинкам в парк не через главные ворота, а прям с улицы Первомайской. Дело в том, что по стороне с улицей Первомайская от Музея истории было снято старое металлическое ограждение для проведения необходимых ремонтных работ.

В Центральном парке Тулы снова поставили старый "покалеченный" забор Фото: Алексей ФОКИН

В Центральном парке Тулы снова поставили старый "покалеченный" заборФото: Алексей ФОКИН

В Центральном парке Тулы снова поставили старый "покалеченный" забор Фото: Алексей ФОКИН

В Центральном парке Тулы снова поставили старый "покалеченный" заборФото: Алексей ФОКИН

Однако, недавно оно снова было поставлено, но снова та же самая старая ограда, чему сильно удивились жители Тулы, ведь находятся металлические конструкции в уже «покалеченном» состоянии.

В Центральном парке Тулы снова поставили старый "покалеченный" забор Фото: Алексей ФОКИН

В Центральном парке Тулы снова поставили старый "покалеченный" заборФото: Алексей ФОКИН

Как сообщила пресс-служба парка, «Тульские парки» ведут претензионную работу с подрядчиком, который не соблюдает сроки исполнения всех оговорённых работ. По предварительно информации, до 16.02.2020 года из парка вывезут весь строительный мусор, а до 17 марта подрядчик должен будет завершить ремонт металлических секций ограждения, а покрасочные работы будут проведены весной 2020 года. В конечном итоге, внешний облик ограждения будет восстановлен и повторит все первоначальные архитектурные решения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Мистическая загадка китайского вируса-убийцы: Журнал Ротшильдов предсказал новую болезнь еще больше года назад
«Сложно поверить, что еще два месяца назад этот вирус, поглотивший сейчас все внимание СМИ, финансовых рынков и политиков, был нам абсолютно неизвестен», - заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус
Новости 24
"Передаем за проезд": тульская антуражная выставка в Туле пройдёт до 27 марта
Накануне в Тульской области сгорел гараж и две квартиры
В Туле уделят больше внимания трудоустройству несовершеннолетних
Недобросовестные управляющие компании в Туле штрафуют за снег во дворах
Тула готовится в весенним паводкам
Юрий Лодыгин пройдет медосмотр для команды тульского "Арсенала"
Свыше 150 автомобилей проверили сотрудники ГИБДД на наличие детских кресел
На проспекте Ленина в Туле дорогу не поделили Chery a520 и Ford Focus
До +4°C поднимется температура в Туле 17 февраля
Тульские полицейские поймали уличного грабителя и разбойника
Правительство Тулы закупает зонты-винтовки по 20 000 рублей
За сутки мобильные мошенники увели у туляков свыше одного миллиона рублей
В Тульской области "ВАЗ 2115" сбил 9-летнего ребёнка
В Туле остановили действия незаконного землекопателя