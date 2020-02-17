2020-02-17T10:28:45+03:00
Общество

Директор Тульского филиала СК "Согласие" награжден государственной наградой

Президент В. В. Путин своим Указом присвоил почетное звание «Заслуженный экономист РФ» директору Тульского филиала СК «Согласие» Александру Скворцову
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Директор Тульского филиала СК "Согласие" награжден государственной наградойДиректор Тульского филиала СК "Согласие" награжден государственной наградойФото: Алексей ФОКИН
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Президент В. В. Путин подписал Указ №102 от 10 февраля 2020 года «О награждении государственными наградами Российской Федерации». В числе награжденных – директор Тульского регионального филиала Страховой компании «Согласие» Александр Скворцов, которому присвоено почетное звание «Заслуженный экономист Российской Федерации».

Александр Скворцов родился в 1962 году в городе Тула. После окончания Тульского политехнического института работал в НПО «Сплав», где прошел путь от инженера до начальника научно-исследовательской лаборатории. После этого работал Президентом Научно-производственной компании «Авто-Реверс», затем директором ООО «Такт».

Кандидат технических наук, старший научный сотрудник, академик Международной академии менеджмента. Автор более 70 научных публикаций и изобретений, часть которых принята на вооружение Российской армии.

В марте 1999 года основал Тульский региональный филиал СК «Согласие», которым руководит по настоящее время. За прошедшие годы филиал стал безоговорочным лидером регионального рынка по имущественному страхованию, являлся неоднократным победителем авторитетных федеральных и региональных конкурсов: «100 проектов под патронатам Президента ТПП РФ», «100 лучших товаров России», «Менеджер года», «Золотой Меркурий», «Тульский бизнес», «Тульский бренд».

Достижения А. Скворцова отмечены Благодарностью Министра финансов РФ, медалью «Трудовая доблесть» III степени, Почетными грамотами губернатора и Правительства Тульской области, глав муниципального образования город Тула и Администрации Тулы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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