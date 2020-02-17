Тульские полицейские вернулись из длительной командировки с Северного Кавказа
В минувшую субботу, 15 февраля, из длительной командировки на Северном Кавказе обратно на Родину вернулись сотрудники УМВД по Тульской области. Полицейские обеспечивали порядок и безопасность вдали от дома ровно полгода.
Тульские полицейские вернулись из длительной командировки с Северного КавказаФото: Алексей ФОКИН
За выполнение всех поставленных задач и проделанную работу полицейских поблагодарил начальник УМВД по Тульской области Сергей Галкин. Глава Управления отметил, что стражи порядка достойно представили Тульскую область за пределами региона.
Тульские полицейские вернулись из длительной командировки с Северного КавказаФото: Алексей ФОКИН
Все служащие в командировке правоохранители получили исключительно положительные отзывы о службе.
ИСТОЧНИК KP.RU