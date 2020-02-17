2020-02-17T10:26:22+03:00
Общество

Тульские полицейские вернулись из длительной командировки с Северного Кавказа

Правоохранители пробыли вдали от дома 6 месяцев
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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Тульские полицейские вернулись из длительной командировки с Северного КавказаТульские полицейские вернулись из длительной командировки с Северного КавказаФото: материалы пресс-служб
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В минувшую субботу, 15 февраля, из длительной командировки на Северном Кавказе обратно на Родину вернулись сотрудники УМВД по Тульской области. Полицейские обеспечивали порядок и безопасность вдали от дома ровно полгода.

Тульские полицейские вернулись из длительной командировки с Северного Кавказа Фото: Алексей ФОКИН

Тульские полицейские вернулись из длительной командировки с Северного КавказаФото: Алексей ФОКИН

За выполнение всех поставленных задач и проделанную работу полицейских поблагодарил начальник УМВД по Тульской области Сергей Галкин. Глава Управления отметил, что стражи порядка достойно представили Тульскую область за пределами региона.

Тульские полицейские вернулись из длительной командировки с Северного Кавказа Фото: Алексей ФОКИН

Тульские полицейские вернулись из длительной командировки с Северного КавказаФото: Алексей ФОКИН

Все служащие в командировке правоохранители получили исключительно положительные отзывы о службе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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