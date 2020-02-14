Известный коллекционер подарил Тульскому музею изобразительных искусств рисунок Михаила Ларионова

На официальной передаче московский коллекционер, искусствовед, эксперт по русской живописи прошлого века Валерий Дудаков признался, что Ларионов — его любимый художник. Он твердо убежден, что имя Ларионова было и остается главным в русском авангарде.

До сей поры в экспозиции ТМИИ не было ни одной работы Михаила Ларионова, однако, есть натюрморт, написанный его женой — уроженкой Тульской области Натальей Гончаровой. Работы пересекаются — у художницы в композиции с персиками есть изображение одного из рисунков Ларионова, на его графической картине, предположительно, одна из женщин — как раз сама Гончарова.

- Судя по всему, это сцена в парижском кафе, работа подписана автором, но дата отсутствует. Думаю, это рубеж 20-30-х годов, когда художники эмигрировали во Францию, - сказал на торжественной церемонии передачи картины Валерий Дудаков. - Если же вспомнить, как эта работа попала ко мне, то все очень прозаично: купил лет пятнадцать назад в одной из галерей в Москве. Но как она попала в Россию, где и у кого хранилась, столичные галерейщики не рассказывают.