2020-02-14T14:50:58+03:00
Звезды

Известный коллекционер подарил Тульскому музею изобразительных искусств рисунок Михаила Ларионова

Уникальная работа, выполненная в графической технике, пополнит фонды ТМИИ
Игорь КОПЫТОВ
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Известный коллекционер подарил Тульскому музею изобразительных искусств рисунок Михаила ЛарионоваИзвестный коллекционер подарил Тульскому музею изобразительных искусств рисунок Михаила ЛарионоваФото: Игорь КОПЫТОВ
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На официальной передаче московский коллекционер, искусствовед, эксперт по русской живописи прошлого века Валерий Дудаков признался, что Ларионов — его любимый художник. Он твердо убежден, что имя Ларионова было и остается главным в русском авангарде.

До сей поры в экспозиции ТМИИ не было ни одной работы Михаила Ларионова, однако, есть натюрморт, написанный его женой — уроженкой Тульской области Натальей Гончаровой. Работы пересекаются — у художницы в композиции с персиками есть изображение одного из рисунков Ларионова, на его графической картине, предположительно, одна из женщин — как раз сама Гончарова.

- Судя по всему, это сцена в парижском кафе, работа подписана автором, но дата отсутствует. Думаю, это рубеж 20-30-х годов, когда художники эмигрировали во Францию, - сказал на торжественной церемонии передачи картины Валерий Дудаков. - Если же вспомнить, как эта работа попала ко мне, то все очень прозаично: купил лет пятнадцать назад в одной из галерей в Москве. Но как она попала в Россию, где и у кого хранилась, столичные галерейщики не рассказывают.

Переданный ТМИИ уникальный рисунок Фото: Игорь КОПЫТОВ

Переданный ТМИИ уникальный рисунокФото: Игорь КОПЫТОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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