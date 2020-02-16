В Туле рассматривают вопрос о ликвидации территориальных округов

В Туле идет бурное обсуждение вопроса о ликвидации территориальных округов города. Об этом сегодня активно говорят и ряд тульских СМИ, а сам вариант расформирования также остро рассматривается администрацией Тулы и правительством области, как сообщил “Центр 71”.

На сегодняшний момент в Тула делится на пять территориальных округов - Центральный, Привокзальный, Советский, Пролетарский и Зареченский. Данные части “общей мозаики” были сформированы еще в 2015 году после присоединения к городу Ленинского района. Предполагается, что поводом для ликвидации округов является неэффективность работы территориальных управлений по округам, при этом большой рабочий штат чиновников съедает огромное количество бюджета, а серьезных задач, которые они могут решить самостоятельно - нет.

Сейчас окончательного решения по ликвидации округов не дано, так же, как и не дано официальных вариантов о том, чем будут заменены “распущенные” территориальные округа .