2020-02-15T15:58:36+03:00
Общество

Губернатор региона обратился с посланием в честь Дня памяти воинов-интернационалистов

Алексей Дюмин поздравил жителей и военных Тульской области с памятным событием
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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Губернатор региона обратился с посланием в честь Дня памяти воинов-интернационалистовГубернатор региона обратился с посланием в честь Дня памяти воинов-интернационалистовФото: Алексей ФОКИН
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Сегодня,15 февраля, губернатор Тульской области Алексей Дюмин обратился с торжественным собранием к жителям, военнослужащим и ветеранам региона. Глава региона поздравил туляков с Днем памяти воинов-интернационалистов.

Торжественные слова в честь памятного события губернатор оставил в официальном праздничном послании.

“ Уважаемые военнослужащие и ветераны боевых действий!

Жители Тульской области!

Ежегодно в День памяти воинов-интернационалистов мы отдаем дань уважения всем, кто выполнял и выполняет свой служебный долг вдали от Родины.

В Сирии и Афганистане, Вьетнаме и Анголе, во многих других горячих точках наши воины с честью отстаивали интересы страны, рискуя собой, защищали жизни мирных граждан.

Память о павших боевых товарищах, о тех, кто исполнил свой долг до конца, всегда будет жить в наших сердцах. Их доблесть, отвага и верность боевому братству – пример для всех поколений защитников Отечества.

Спасибо ветеранам боевых действий за большой вклад в патриотическое воспитание молодежи.

Желаю всем ветеранам и жителям области крепкого здоровья, благополучия, мира и добра!” - торжественно поздравил всех жителей и уроженцев региона губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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