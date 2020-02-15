2020-02-15T11:03:55+03:00
Происшествия

В Тульской области восемь студентов-химиков отравились неизвестным веществом

Сотрудники полиции предполагают использование баллончика со слезоточивым газом
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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В Тульской области восемь студентов-химиков отравились неизвестным веществомВ Тульской области восемь студентов-химиков отравились неизвестным веществомФото: Алексей ФОКИН
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Сегодня ночь., 15 февраля, в Тульской области восемь человек попали в больницу из-за отравления. Происшествие произошло в одном из общежитий Новомосковска.

Стражи порядка подозревают, что к этому причастны студенты-химики. Кто-то из них распылил баллончик со слезоточивым газом веществом. Причиной такого конфуза стал произошедший бытовой конфликт между живущими в общежитии учащимися и двумя представителями обслуживающего персонала.

Сейчас сотрудники полиции пытаются разобраться в происшествии. Как сообщает УМВД по Тульской области, на данный момент все поступившие в больницу были отпущены после оказания необходимой медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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