В Тульской области восемь студентов-химиков отравились неизвестным веществом

Сегодня ночь., 15 февраля, в Тульской области восемь человек попали в больницу из-за отравления. Происшествие произошло в одном из общежитий Новомосковска.

Стражи порядка подозревают, что к этому причастны студенты-химики. Кто-то из них распылил баллончик со слезоточивым газом веществом. Причиной такого конфуза стал произошедший бытовой конфликт между живущими в общежитии учащимися и двумя представителями обслуживающего персонала.

Сейчас сотрудники полиции пытаются разобраться в происшествии. Как сообщает УМВД по Тульской области, на данный момент все поступившие в больницу были отпущены после оказания необходимой медицинской помощи.