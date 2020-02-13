Тульские реалии: грязь и слякоть круглый год

Каждый год с наступлением зимы стартует стандартная процедура обработки дорог противогололедными реагентами. Власти считают ее самым действенным способом оградить людей от травмирования, однако горожане сомневаются в безопасности посыпки, которая разъедает на своем пути все - и обувь, и детали машин.

В соцсетях туляки активно обсуждают ситуацию, сложившуюся на улицах города. Несмотря на недавние заморозки под ногами — вода. Только вот не та, очищенная, что из крана течет, а дичайшая смесь растаявшего льда, но вновь не замерзающего даже при минус 10, и химии. В состав смесей традиционно входят минеральная соль, ацетаты, хлористый калий, магний и другие элементы. Эдакий забористый коктейль!

«Надоело ездить на грязной машине и становиться в лужу, когда я из нее выхожу в своих любимых ботинках», - возмущается один из туляков и обращается к начальству «Спецавтохозяйства»: «Посыпав улицы реагентами вместо уборки снега, помой мою машину. Так что пора пересмотреть теорию уборки снега».

Другой пишет: «Накануне с последствиями тотальной обработки наших дорог всякой дрянью столкнулся и я — прямо на улице «раскисли» ботинки. Ну ладно, у меня они были так себе – среднего ценового диапазона. Материал – так называемая экокожа (по-нашему, читай – просто усовершенствованный кожзам). Без особых претензий, как говорится, – живут один - полтора сезона по естественным причинам, вызванным качеством. Но приятель прикупил реально дорогие настоящие кожаные ботиночки. И что? Через неделю на них стала появляться устойчивая полоска белого налета – и никакие средства по уходу за обувью не помогали. Лишь временно маскировали внешне проблему до первого же выхода на улицу». С ними солидарен третий: «Выставить бы им счета за испорченную обувь, машины, за лечение аллергии, за разрушенный асфальт, а, главное, за подорванное здоровье!»

Увы и ах, утверждают юристы, стребовать материальную компенсацию за все это невозможно, потому что ни одна, даже самая дотошная современная экспертиза не сможет доказать, что ущерб был нанесен именно из-за нарушения технологии обработки улиц противогололедными реагентами.

Ботинки не выдержали атаки реагентовФото: Игорь КОПЫТОВ

Удар по здоровью...

Печальнее другое даже — вся химия так или иначе после чистки проезжей части и тротуаров неизбежно попадает на окружающие газоны, где нынешней зимой и без того совсем немного чистого снега. Потом ввпитается в почву, а чуть потеплеет — прямиком вместе с пылью поднимется в воздух и осядет в наших же легких.

Как утверждают врачи, пары, которые в итоге вдыхает человек, могут вызывать кашель, а также реакции, которые похожи на астматические — появляется удушье. Некоторые особо чувствительные люди вынуждены применять зимой противоаллергические антигистаминные препараты. И число таких пациентов в последнее время неуклонно растет год от года. В любом случае, когда обработка велась преимущественно по старинке — смесью песка и обычной соли, обращения были скорее исключением из правил.

...и по питомцам

Сейчас же в первую очередь страдают животные, о чем вспоминает в тех же соцсетях тулячка Яна.

- Действительно, домашние питомцы — самые уязвимые, - говорит ветеринарный врач Тульского центра помощи бездомным животным «Любимец» Кирилл Огольцов. - Реагенты оказывают негативное влияние на нежные подушечки лап, и способны вызвать раздражения, ожоги и даже язвы. Лечится все это медленно и сложно. Поэтому ветеринары рекомендуют одевать собакам специальную обувь. Но во-первых, стоит она недешево, а во вторых многие животные просто категорически отказываются в ней ходить. Есть еще также специальные вазелиновые мази для обработки лап. Однако они не гарантируют стопроцентной защиты.

А еще собаки любят пробовать на вкус снег, в котором присутствуют остатки реагентов, поэтому зачастую у них происходит раздражение желудка и поражение кишечника. В последствии это может развиться в гастрит.

Реагентов так много, что они не успевают растворитьсяФото: Алексей ФОКИН

В чем соль

Впрочем, проблема видится не в том, что необходимо найти способ, как обходиться без противогололедных реагентов, а в том, чтобы их правильно применять. Совершенно очевидно, что все печальные последствия от нарушения технологии.

Во-первых, перед применением противогололедного реагента обрабатываемую поверхность необходимо очистить от снега и уж только потом рассыпать химию. У нас же зачастую этим пренебрегают, поэтому и образуется такое огромное количество грязной жижи на проезжей части. От растаявшей тонкой пленки самого льда (как правило, всего несколько миллиметров) ее просто физически не сможет столько получиться.

Во-вторых, после обработки необходимо выдержать паузу всего в 40-60 минут, и удалить полученную массу с асфальта. Если эффект недостаточный — повторить. Совершенно очевидно, что этого у нас не делается.

И еще. Есть определенные нормы расхода реагентов. Почему-то кажется, что на наши дороги и тротуары высыпают гораздо больше. Но утверждение это несколько голословное. Хотя, по официальным отчетам коммунальщиков, только за прошлую неделю на дороги и тротуары Тулы высыпали более 350 тонн противогололедного реагента. Причем, только в ночь на понедельник - 76 тонн.

По чьему пути?

Несколько лет назад в Москве провели эксперимент, в рамках которого реагент был заменен на гранитную крошку, однако эта практика не прижилась. Столичные власти утверждали тогда, что обойтись без реагентов невозможно. Якобы поступали жалобы на то, что гранитная крошка стала забивать и ломать эскалаторы в метро.

Тем не менее, с другой стороны, в конце 2015 года Санкт-Петербург пошел по пути европейских стран и отказался от использования химических реагентов. Тогда руководство города изучило влияние технической соли на городскую среду, людей и животных. Оказалось, что хлорид натрия убивает растения, наносит вред животным, плохо влияет на здоровье людей. Единственные трассы в Петербурге, где по-прежнему используются реагенты — это Кольцевая автодорога и ЗСД. Теперь петербуржцы имеют возможность наслаждаться хрустящим снегом под ногами, а не хлюпаньем жижи.

Какой путь выбрала Тула — горожане видят на личном печальном опыте.