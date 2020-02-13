2020-02-13T11:23:13+03:00
Происшествия

В серьезное ДТП под Тулой попал пассажирский автобус «Тула — Плавск»

В аварии один человек погиб, трое пострадали
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Материалы пресс-службФото: Материалы пресс-служб
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Сегодня, 13 февраля, около 9:00 на 228 км автодороги М2 Крым произошло серьезное ДТП. По предварительной информации, водитель ВАЗ 2105 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирским автобусом ПАЗ, который следовал по маршруту «ТулаПлавск» в направлении Плавска.

К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, областной поисково-спасательной службы и скорой медицинской помощи.

В результате аварии погиб водитель ВАЗа, еще трое человек пострадали.

В данный момент сотрудники ГИБДД ведут работу по организации дорожного движения на указанном участке автодороги. Проводятся все необходимые мероприятия для установления деталей случившегося.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает о необходимости соблюдения Правил дорожного движения. Не забывайте о том, что от вас зависят здоровье и жизни других людей.

Фото: Материалы пресс-служб

Фото: Материалы пресс-служб

ИСТОЧНИК KP.RU

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