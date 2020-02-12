Глава администрации Тулы Дмитрий Миляев: Для меня важна работа на результат

С момента вступления в должность Дмитрий Вячеславович принял немало важных решений, направленных на развитие города.

Что удалось сделать? Какие ближайшие перспективы обозначены?

На эти и другие вопросы Дмитрий Миляев ответил в интервью «Комсомолке».

- С момента вашей работы в качестве главы МО г. Тула прошло 100 дней… По мнению экспертов, это тот период, когда человека, пришедшего на новую должность, принято не критиковать. После этого срока возможно подвести предварительные итоги работы.

- По поводу 100 дней скажу так: с одной стороны, у меня не было даже минимального времени на раскачку, а с другой – это совсем небольшой период времени, чтобы делать выводы, поскольку городское хозяйство – это многогранный и сложный организм, который требует ежедневного внимания и личного участия в решении самых разных вопросов.

Про первые итоги. В первую очередь, исходя из текущего состояния экономики, с опорой на мнение жителей, мы определили приоритетные цели развития, разработали концепцию социально-экономического развития Тулы на 2020-2024 годы. Этой концепции будем придерживаться ближайшие 5 лет. Да, кто-то скажет, что данная концепция не отличается особой оригинальностью, в ней уделяется внимание традиционным вопросам: ЖКХ, строительство жилья и социальных объектов, развитие транспортной инфраструктуры. Но, мы ведь не фантазировать должны, а системно, поэтапно предпринимать шаги по улучшению качества жизни, исходя из наиболее важных приоритетов и возможностей бюджета.

Отдельное внимание будем уделять благоустройству городских пространств, развитию территорий Большой Тулы. Хочу подчеркнуть, что намеченные преобразования будут получать реализацию при активном участии туляков. Совместными усилиями мы добьемся гораздо большего.

ПРО ЖКХ

- Острая проблема для Тулы – сильная степень изношенности коммунальных сетей. Этот вопрос проверил Вас на прочность с первых дней работы во главе городского хозяйства.

- Это так. Уровень износа коммунальной инфраструктуры на сегодня действительно высокий. Поэтому наша задача в том, чтобы в перспективе ближайших пяти лет существенно снизить аварийность на системах водоснабжения и теплоснабжения. Запланированы работы по замене магистральных водоводов, локальных сетей водоснабжения, строительству объектов водоотведения.

По поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина в областной столице разработали трехлетнюю программу по замене наиболее аварийных и ветхих участков сетей водоснабжения. Модернизировать систему водоснабжения уже начали. В течение 2-х ближайших лет мы планируем заменить 24,5 км магистральных водоводов.

Особое внимание планируем уделить населенным пунктам бывшего Ленинского района. В 2020 году Большая Тула продолжит участвовать в федеральной программе «Чистая вода», уже сейчас в нее вошли 4 объекта водоснабжения: в с. Алешня, п. Ленинский и п. Ленинский-1, д. Барсуки и с. Хрущево, с. Федоровка.

В этом году за счет средств городского бюджета запланировано переустройство системы обезжелезивания п. Плеханово. Намечен ввод в эксплуатацию новой станции обезжелезивания в пос. Обидимо.

- Плачевное состояние лифтов в домах - еще один больной вопрос для города… Какие действия предусмотрены в этом направлении?

- Проблема ремонта и замены лифтового оборудования находится под нашим контролем. При участии правительства Тульской области мы продолжим работу по замене лифтов. На эти цели из городского бюджета ежегодно будет направляться не менее 100 млн. рублей.

ПРО БЛАГОУСТРОЙСТВО

- В последнее время городское пространство Тулы становится более сбалансированным и продуманным. В 2019 году наш город вошел в топ-3 самых благоустроенных городов с населением до миллиона человек. Масштабная работа по благоустройству продолжится?

- Обязательно. Комфортная городская среда – важный показатель качества жизни людей. Тула активно благоустраивается, становится центром притяжения для туристов, но работы в этом направлении еще много.

Сначала про дворы. Программа благоустройства дворовых территорий работает не первый год, успела найти положительный отклик у жителей. Они сами подсказывают объекты для благоустройства, участвуют в приемке готовых работ. В 2019 году было обустроено более 60 дворов. В текущем году план такой же. Продолжится и благоустройство общественных территорий. А вот качество выполнения таких работ нам предстоит поднимать на более высокий уровень.

К концу 2024 года в порядок должны привести более 500 дворовых территорий и ряд общественных пространств. К участию в решении вопросов развития городской среды будем привлекать все больше туляков.

Продолжим и благоустройство исторического центра.

ПРО ТРАНСПОРТ И ДОРОГИ

- Нельзя обойти дорожный вопрос, как с ним обстоят дела?

- В прошлом году в Туле в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтировано 17 участков дорог, площадью почти 300 тысяч квадратных метров. Заслуга не моя, но отмечу, что все работы в рамках проекта БКАД, в прошлом году были выполнены своевременно. Пока нареканий к качеству нет. В этом году будут выполняться работы на сумму 540 млн. рублей, большая часть – федеральные средства. В программе текущего года комплексный ремонт 9 участков дорог. Наконец-то нужно привести в порядок улицу Ф. Энгельса, ряд других крупных объектов: ул. Болдина, ул. Первомайская, ул. Станиславского, ул. Кауля и др. Причем при проведении комплексного ремонта мы учитываем пожелания туляков. Если жителям, к примеру, нужен дополнительный тротуар там, где им удобно, мы предусмотрим это в проекте.

Отдельное внимание будет уделяться мостам и путепроводам. Это большие затраты, рассчитываем на то, что нам удастся войти в федеральные программы для получения необходимого финансирования на производство работ. Сейчас проектируем ремонт Московского путепровода, реконструкцию Демидовского и Баташевского мостов.

Часть объектов улично-дорожной сети будут ремонтировать по муниципальной программе «Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения в МО г. Тула». В городском бюджете средства предусмотрены. Общий объем средств на дорожное хозяйство в этом году составит почти миллиард рублей. Продолжают работать мобильные бригады по содержанию и обследованию мостов. Такие бригады появились в городе по поручению Главы региона в конце прошлого года.

Важный аспект - строительство новых объектов транспортной инфраструктуры и развязок. На 2020-2021 гг. на условиях совместного с правительством Тульской области финансирования запланировано строительство моста, который соединит ул. Мосина и ул. Набережная Дрейера. У проспекта Ленина появится улица-дублер с выездом на ул. Рязанскую, строительно-монтажные работы выполним уже в этом году. В 2021 году планируем построить новое разворотное кольцо троллейбусов.

Реконструкция ждет ул. Ложевую, где появится круговая развязка в районе пересечения с Восточным обводом. Для удобства туляков на этот год запланировано строительство автоподъезда к микрорайону «Северная Мыза». Все эти мероприятия направлены на улучшение транспортной ситуации на дорогах города.

- Еще один волнующий туляков вопрос - качество транспортного обслуживания...

- Работа в этом направлении в администрации города идет непрерывно, увеличивается количество транспорта большой и средней вместимости, наращивается количество рейсов на наиболее значимых маршрутах, появляются новые маршруты с тем, чтобы обеспечить транспортное сообщение для жителей новых микрорайонов.

ПРО ЖИЛЬЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ

- Важный фактор комфортной жизни - современное качественное жилье. Процент аварийного жилья в городе остается высоким.

- Стоит признать, что решение этой проблемы займет не один год. Но мы целенаправленно будем ей заниматься, предусматривать в городском бюджете порядка 150-200 млн. рублей ежегодно, наращивать строительства.

- Сегодня в Туле активно строятся социальные объекты…

- Это очень важная тема. Недавно я посетил две строительные площадки: в поселке Северный и микрорайоне «Времена года», где строят новые детские сады в рамках нацпроектов «Демография» и «Образование».

В поселке Северный на ул. Лазо появится детский сад на 120 мест. Работы начали в декабре прошлого года, завершится строительство в ноябре текущего года. Еще одно новое дошкольное учреждение в мкр. «Времена года» рассчитано на 75 мест. На площадке также идет активная работа.

Кроме того, в этом году приступим к строительству еще трех детских садов: в мкр. «Северная Мыза», мкр. «Юго-Восточный» и на Красноармейском проспекте. Здесь у нас задача не только выполнить задачу по ликвидации очередей для детишек в возрасте от 0 до 3 лет, но и обеспечить местами в детских садах детей, родители которых приобрели квартиры в новых ЖК.

В целом основная задача городской администрации – синхронизировать застройку новых территорий с обеспечением их всей необходимой инфраструктурой. Что это значит? Люди, приобретая жилье, должны иметь в непосредственной близости продуктовые магазины, аптеки, почту, образовательные учреждения, удобные маршруты общественного транспорта, чтобы жизнь в новом микрорайоне была комфортной.

СТРЕМИТЬСЯ НУЖНО

- Дмитрий Вячеславович, эта масштабная работа позволит не только улучшить имеющиеся показатели, но и вывести развитие Тулы на новый уровень.

- Звучит несколько пафосно, но стремиться к этому, действительно, нужно. Город продолжит активное участие в реализации национальных проектов и региональных программ, поскольку для нас это не только показатели, но и реальная возможность использовать средства федерального и регионального бюджетов на цели улучшения качества жизни туляков, преображение города.

- Дмитрий Вячеславович! Время для отдыха у Вас остается?

- Пока в моем графике почти все время отведено работе, хотя и этого не хватает (Смеется). Но это того стоит. А когда выдается немного времени на отдых, то традиционно провожу это время с семьей.

- Огромное спасибо за содержательную беседу! Успехов и достижения всего намеченного!