Что делать, чтобы ребенок не болел?

У ребенка долго не проходит кашель, нужно ли делать горчичники или лучше пройти физиотерапию?

Ответ на этот вопрос врач может дать только на приеме, так как это определяется индивидуально. Горчичники являются уже более устаревшим методом лечения, но и у физиотерапии также есть противопоказания. Важно понять причины кашля и его тип. Только прослушав ребенка и проведя объективный осмотр, доктор сможет подобрать верное дополнение к ранее назначенному медикаментозному лечению.

Ребенок плохо ест во время болезни, считается ли это нормой? Какого рациона лучше придерживаться в этот период?

То, что ребенок во время болезни мало ест, является показателем нормы. В этот период приемы пищи должны быть «по аппетиту», рекомендуется молочно-растительная диета. Желательно отдавать предпочтение пище, богатой витамином С. Вопреки расхожему мнению, не рекомендуется в период болезни давать ребенку куриный бульон, так как в нем содержится большое количество жира. Также следует пить больше жидкости: вода, морсы, чай с липой, малиной, клюквой, лимоном.

Нужно ли ребенку сдавать анализы перед тем, как сделать прививку?

Конкретного медицинского требования о необходимости анализов перед вакцинацией не существует. Но бывают случаи, когда у конкретного ребенка необходимо исключить противопоказания к вакцинации, например, ребенок недавно переболел или в анамнезе у него была железодефицитная анемия. Но это решение принимается в индивидуальном порядке на приеме у лечащего врача.

При какой температуре необходимо давать ребенку жаропонижающие средства?

Если ребенок здоровый и у него в анамнезе нет патологий, показанием для применения жаропонижающего средства является температура 38,5 и выше. Снижение температуры от 38 градусов рекомендуется детям, которые по каким-либо причинам находятся в группе риска: это могут быть неврологические патологии, хронические заболевания сердца и легких, фебрильные судороги в анамнезе и др. Если у ребенка температура до 38 градусов, то рекомендуется провести комплекс мероприятий: строго соблюдать постельный режим, увлажнять воздух и регулярно проветривать помещение, давать ребенку прохладные питье и пищу, можно воспользоваться известным методом – приложить на лоб, височную область ребенку полотенце или ткань, смоченную в прохладной воде (15-20 градусов). В любом случае, необходим осмотр врача для дальнейшего лечения.

Дочке 5 лет, она очень выборочно ест. Некоторые продукты, такие как, например, яйца, каши, не ест вовсе. Что с этим делать?

Вовсе необязательно кормить ребенка, например, яйцами. В первую очередь вам нужно убедиться, что ребенок получает достаточное количество веществ, необходимых для роста и развития: белки, жиры, углеводы. Поэтому, если ваша дочка не ест пищу, содержащую те или иные питательные элементы, нужно подобрать ей взаимозаменяемые продукты, которые ей понравятся. Также рекомендуется организовать правильный питьевой режим, включающий в себя в том числе и морсы. Сбалансированное питание для ребенка необходимо!

В семье трое детей. Если заболел один, то ждем, что скоро заболеют и другие. Есть ли какой-то способ справиться с этой ситуацией?

Самый лучший способ – это изолировать или организовать внеплановые «каникулы у бабушки в деревне» для здоровых детей, особенно когда в семье есть грудной ребенок. Так как при тесном контакте в одной квартире привычные средства профилактики вряд ли смогут помочь. Но если изолировать или увезти детей все-таки невозможно, то рекомендуется частое проветривание и ежедневная влажная уборка (достаточно обычное мытье полов, без химических средств). И обязательно чаще мыть руки!

Как часто нужно промывать ребенку нос?

Промывание носа в прямом своем значении – это медицинская процедура, которая должна проходить по назначению и под контролем врача-отоларинголога. Детям рекомендуется проводить так называемое орошение носа, или «туалет носа», физиологическим или соляным раствором, после чего ребенку необходимо высморкаться. Цель этой процедуры – освободить носовые ходы от излишней слизи с возможным инфекционным компонентом. Процедуру следует проводить только во время болезни и в течение нескольких дней после, так как частое «промывание» нарушает естественные барьеры слизистой оболочки носа.

Каких мер профилактики следует придерживаться детям в период простуд?

Специфических тактик для профилактики простуд и ОРВИ не существует, но есть основные правила, которых следует придерживаться. К ним относится: организация для детей правильного питания - в рационе должны преобладать овощи и фрукты, богатые витамином С. Обязательны прогулки на свежем воздухе несколько раз в день, чаще проветривать помещение, исключить пребывание ребенка в местах массового скопления (кружки, магазины, общественный транспорт и т. д.), чаще мыть руки. Хорошо, когда родители закаливают детей с самого раннего возраста: умывания прохладной водой, «босохождение» и т. д. Будьте внимательны к своим малышам – чаще общайтесь с ними, читайте и играйте, потому что хорошая психологическая атмосфера, душевный комфорт и взаимопонимание в семье способствуют, в том числе, укреплению иммунитета.

Важно!

Правила здорового образа жизни для родителей и детей!

1. Новый день начинайте с улыбки и с утренней разминки.

2. Соблюдайте режим дня.

3. Помните: лучше умная книга, чем бесцельный просмотр телевизора.

4. Любите своего ребенка, он – ваш. Уважайте членов своей семьи, они – попутчики на вашем пути.

5. Обнимать ребенка следует не менее четырех раз в день, а лучше – 8 раз.

6. Положительное отношение к себе – основа психологического выживания.

7. Не бывает плохих детей, бывают плохие поступки.

8. Личный пример по здоровому образу жизни – лучше всякой морали.

9. Используйте естественные факторы закаливания – солнце, воздух и воду.

10. Помните: простая пища полезнее для здоровья, чем искусные яства.

11. Лучший вид отдыха – прогулка с семьей на свежем воздухе, лучшее развлечение для ребенка – совместная игра с родителями.