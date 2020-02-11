В тульских торговых центрах, домах, транспорте и общепите усилят меры дезинфекции

В связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ тульским УК, торговым центрам, организациям общепита и руководителям транспортных компаний рекомендовали усилить меры профилактики и дезинфекционный режим.

Рекомендации по проведению профилактических мероприятий были направлены руководителям 968 объектов. Организации обеспечены достаточным количеством моющих и хлорсодержащих дезинфицирующих средств, увеличена кратность (не менее 4-х раз в смену) проведения влажной уборки в торговых и обеденных залах с применением дезинфицирующих средств. В организациях общественного питания усилен контроль за мытьем и дезинфекцией столовой посуды и приборов.

В торговых центрах приняты дополнительные меры по дезинфекции торгового оборудования, обработки пола и санузлов с применением разрешенных средств в соответствии с инструкцией по режиму для вирусных инфекций. На ряде объектов сокращено время между уборками в местах общего пользования. Обеспечен запас моющих и дезинфицирующих средств.

Также проведена работа с организациями, осуществляющими пассажирские перевозки общественного и коммерческого транспорта, доведены подробные инструкции по перечню и методам использования дезинфицирующих средств. Предприятиями используются хлорсодержащие и спиртовые препараты, обеспечены дополнительной дезинфекцией 1 912 единиц транспорта.

Дезинфекция проводится в разных форматах силами предприятий – влажно-механическим и орошением внутренних поверхностей салонов (двери, коврики, приборные доски, ручки переключения скоростей, поручни, сидения и другие моющиеся поверхности). Ежедневно перед каждым рейсом проводится полное мытье автотранспортных средств с использованием дезсредств, перед новым рейсом - проветривание салонов.

На 37 промышленных на объектах усилен контроль за проведением влажных уборок кабинетов, административно-технических зданий, бытовых и цеховых помещений, мест общего пользования с использованием моющих и дезинфицирующих средств. На ряде объектов установлены передвижные бактерицидные облучатели - рециркуляторы.