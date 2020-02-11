Насколько разгуляется грипп и ОРВИ в Тульской области?

В регионах южнее Тульского тревогу по поводу превышения эпидемического порога заболеваемости гриппом и острой респираторной вирусной инфекции забили еще на прошлой неделе. Теперь неблагоприятная ситуация докатилась и до нас.

Так, по информации областного Роспотребнадзора на прошлой неделе зарегистрировано 8564 заболевших ОРВИ. Это на 4,5% выше эпидемиологического порога, а также на 20,5% больше, чем заболевших неделей ранее. Больше всего вирус распространен среди детей в возрасте от 3 до 6 лет — в этой группе эпидемический порог превышен на 2,8%. Впрочем, среди школьников он пока ниже порога.

Вместе с тем, из-за ситуации с ОРВИ на карантин закрыли 1 школу, а в 20 образовательных учреждениях обучение не проводится в 48 классах. Также закрыты 5 групп в пяти детских садах.

Принимаем меры

В связи со сложившейся в регионе ситуацией в настоящий момент организуются профилактические и противоэпидемические мероприятия. Так, в медицинских организациях усилен дезинфекционный режим, ограничено посещение пациентов.

В учреждениях образования проводятся «утренние фильтры», увеличена кратность влажных уборок с применением дезинфицирующих средств, проводится обеззараживание воздуха. В организациях торговли, обслуживания населения, на социальных объектах увеличена кратность уборок с использованием дезинфицирующих средств не менее, чем до четырех раз за смену. В торговых центрах города дополнительно «обеззараживают» торговое оборудование, пол и санузлы с применением разрешенных средств в соответствии с инструкцией по режиму для вирусных инфекций.

Тульские общественный транспорт тоже попал в дезинфицирующую зону контроля. Для организации необходимых мер была выделена достаточная партия хлорсодержащих и спиртовых препаратов для 1912 единиц транспорта. Ежедневно перед выпуском машин на смену работники МКП «Тулгорэлектротранс» обрабатывают двери, коврики, приборные доски, поручни, сидения и другие поверхности салона транспортного средства.

На более чем трех десятках промышленных предприятий Тулы также усилены «антивирусные» влажные уборки кабинетов, административно-технических зданий, бытовых и цеховых помещений, мест общего пользования. Помимо этого, на ряде объектов дополнительно установлены передвижные бактерицидные облучатели — рециркуляторы.

Управляющим компаниям рекомендовано дезинфицировать подъезды многоквартирных жилых домов. Начальник региональной Государственной жилищной инспекции Леонид Ивченко сообщил, что всем коммунальным организациям были высланы соответствующие информационные письма. Зона обработки - лестничные перила, дверные ручки, кнопки лифтов. Учитывая, что только в самом городе оружейников жилой фонд насчитывает почти три с половиной тысячи многоэтажек, объем работ — поистине колоссальный. Невеселая перспектива

Тем не менее, можно прогнозировать, что в ближайшие дни ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Тульской области осложнится. После нескольких дней с морозной погодой вновь грядет оттепель. Дневная температура поднимется выше нулевой отметки, а в третьей декаде февраля синоптики и вовсе предсказывают 4-5 градуса тепла при сильных порывах ветра.

Высокая влажность всегда играет на руку инфекции, так что можно прогнозировать и дальнейший рост числа заболевших.

Что делать?

Несмотря на все предпринимаемые на уровне города и области профилактические меры, стоит позаботиться и о собственной профилактике вирусной инфекции. Так, врачи рекомендуют начать прием иммуноукрепляющих препаратов растительного происхождения.

Раз в сутки желательно делать промывание носа. Его слизистая - это первый барьер на пути вирусов. Соляные растворы, обладающие антисептическими свойствами, сокращая число накапливающихся вирусов. Можно воспользоваться и противовирусной мазью для носа. Покрытая «смазкой» слизистая становится менее восприимчива к вирусам: они гибнут, не успев проникнуть дальше по дыхательным путям.

Также в общественных местах с большим скоплением народа — в транспорте и торговых центрах, например, - пользоваться индивидуальными медицинскими масками. При этом стоит помнить, что их надо менять каждые 3-4 часа.

Всегда легче предотвратить заболевание, чем потом пытаться его вылечить.