Где тот любимый туляками каток в Белоусовском парке?

В прошлом году в Туле было организовано более трех десятков катков — в каждом территориальном округе по несколько. В этом — ни одного. Нынешняя теплая зима, конечно, не слишком располагает для заливки естественного льда. В этом плане гораздо выигрышнее выглядят губернский каток на центральной площади и зареченский конькобежный центр — они не сильно зависят от погоды, ибо лед там можно наморозить искусственно.

Вместе с тем, пусть и краткая, но морозная погода все же наступили в нашем городе в конце прошлой недели. По привычке народ на выходных пошел в парк, памятуя, какой замечательный там каток на «большом кругу», но всех ждало разочарование — общедоступного льда как такового не обнаружилось. Ну, если не считать наконец-то замерзшей в достаточной степени поверхности каскада парковых прудов. Но на прудах место давненько застолблено за рыбаками. Да и никто не расчищал поверхность от выпавшего накануне снежка. В конечном итоге, пруд — не каток. Это совершенно очевидно, тем более, что и рупор со столба регулярно предупреждает, что выход на пруд чреват опасностью.

Привычное место на центральном кругу — не расчищено. Тем, кто пришел в выходные, пришлось довольствоваться «пятачками» льда на центральных аллеях, благо, что после недавней оттепели раскисший снег как раз подморозило, и можно было хоть как-то, да покататься. Но ведь это не выход.

На наш вопрос, стоит ли на этой неделе тулякам собираться в парк, где есть удобная и весьма хорошо укомплектованная база проката инвентаря, начальник отдела по развитию, связям с общественностью и СМИ ГУ ТО «Тульские парки» Варвара Трунова ответила:

- К сожалению температурные колебания и затяжные периоды аномально теплой погоды в сезоне 2019-2020 годов не позволяют нам приступить к работе по заливке катка, потому как для создания качественного ледового покрытия необходимо соблюдение ряда важных технических моментов, среди которых снежная подложка не менее 10 сантиметров, а также наличие устойчивой погоды с отрицательными температурными значениями не менее минус 10 градусов.

Есть альтернатива?

Казалось бы есть в Белоусовском парке хоккейная коробка, и она залита. Как утверждают представители администрации Центрального парка, заливка льда в ней происходит быстрее. Тут к работам по организации ледового покрытия приступили еще в декабре, даже завозили снег и утрамбовывали его вручную. Однако температурные колебания не позволили сформировать полноценный каток. Ледовое покрытие получилось только в начале февраля. Поскольку другого катка в парке не получилось, был составлен график пользования катком.

В любом случае, хоккеистам забава гарантирована, но… видели бы вы состояние того самого льда в ней — выбоина на выбоине. Понятное дело, настоящему спортсмену — это не помеха, а вот остальным… Да и выбрать время для того, чтобы просто покататься тут, задача ен из простых. Те самые хоккеисты тоже хотят «урвать» свой кусочек зимы, поэтому коробка в буквальном смысле расписана по часам для проведения игр.

Понятно, что после нескольких дней отличной зимней погоды синоптики опять нам прогнозируют оттепель с плюсовой температурой. И это, конечно, не очень радует желающих скользить на остром лезвии по льду. Да, остается довольствоваться губернским и зареченским катками, где вечером не протолкнуться. А центральный парк? Увы, этой зимой он свои позиции как место культурного отдыха на коньках утратил. И виной в большей степени тут, конечно, погода — над ней мы пока не властны.