в Тульской области на Куликовом поле прошел «Большой тур»

8 февраля в Тульской области в селе Монастырщина прошел «Большой тур», который уже в восьмой раз открывает год на Куликовом поле. Малый снег в этом году лишил зрителей возможности понаблюдать за гонкой на собачьих упряжках, но не возможности промчаться на нартах по белым дорогам куликовской степи. Для безопасности двуногих и четвероногих участников соревнования пришлось отменить в самый последний момент. Ситуацию со снегом не разрешила и пурга накануне — нужного снежного покрытия так и не получилось.

Но несколько спортсменов все же приехали на Куликово поле с собаками, и где-то далеко в полях им удалось достать снаряжение и потренировать своих питомцев. Зрители же могли покататься на живых «четверках», поласкать и быть обласканными хвостатыми участниками праздника.

Фото: Музей-заповедник "Куликово поле"

Иначе проходило общение со служебными собаками. Четвероногие полицейские не только показывали, как ищут запрещенные средства, но и разыграли перед зрителями настоящий детектив.

В «Большом туре» внимание уделяется не только профессиональному общению между между собакой и человеком. Здесь говорится и об экологии взаимоотношения с братьями нашими меньшими. Центр помощи бездомным животным традиционно знакомит со своими брошенными воспитанниками, а кого-то удается и пристроить в семью.

Катание на лошадях, верхом и в санях, песни под караоке, гравировка по стеклу, блины на пеньках - традиционные зимние забавы включают еще и семейные состязания. В этом году многоборье «Пир на весь мир» объединило 5 семей, которые дружно шагали на лыжах, кипятили на скорость самовары, метали метла и варили на пеньках пшенную кашу с тыквой. Победителями стали Светлана, Артем и Владик Филаткины из Кимовска.

Фото: Музей-заповедник "Куликово поле"

К 500-летию Тульского кремля и Засечной черты на Куликовом поле была организована и стрелецкая слобода. На интерактивной площадке тульские реконструкторы из клуба «Седьмой стрелецкий приказ» обряжали в стрелецкий костюм, отливали на тринадцатиградусном морозе пули из свинца, учили стрелять из пищалей, а также вместе со зрителями установили новый рекорд.