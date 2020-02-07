Туляки прочитали "Солдатские письма" в атриуме Тульского кремля.

Сегодня, 7 февраля, из уст юных туляков для зрителей прозвучали «Солдатские письма». Такое название носит проект Тульского военно исторического музея и Тульского отделения военно-исторического общества, который стремиться донести историю ВОВ через строчки фронтовых писем, сохранить для истории живой образ и живой голос тех, кто жил и трудился в военные годы, а также сформировать чувство уважения и гордости к героям войны.

Туляки прочитали "Солдатские письма" в атриуме Тульского кремляФото: Алексей ФОКИН

Сегодня эти письма туляки прочитали со сцены в рамках сразу двух проектов: «Солдатские письма. Читаем вместе» и «В истории – навсегда!». Такое чтение посвящено 75-летию Великой Победы и тулякам-участникам Великой Отечественной войны. В ходе выступлений дети и подростки в тематических костюмах, стоя на сцене внутри атриума Тульского кремля, передали всю атмосферу военных лет, которую испытывали в то время воины и герои города и области, создав своеобразный мост памяти между поколением Победителей и современным социумом.

Туляки прочитали "Солдатские письма" в атриуме Тульского кремляФото: Алексей ФОКИН

Для проекта туляками передано уже около 200 писем из Белева, Ефремова, Новомосковска, Тулы, Тёпло-Огарёвского района, Щекино. Все принесённые военные письма сейчас являются экспонатами Тульского военно-исторического музея.