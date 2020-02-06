Сергей Харитонов предложил создать в России «федеральные территории»

Председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов предложил создать в России территории с особым конституционно-правовым статусом. Инициатива была озвучена на очередном заседании рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ.

- Существует целый ряд территорий, в силу своей специфики требующих особого управления. Это обусловлено вопросами безопасности, экологии, экономики. Например, это территории, где размещаются военно-стратегические объекты, такие как космодром «Восточный», заповедники и иные особые особо охраняемые зоны (озеро Байлкал, Кавказские минеральные воды), - пояснил Сергей Харитонов.

Предполагается, что федеральные территории не будут входить в состав территорий субъектов Федерации. Их создание было бы правильно осуществлять в соответствии с федеральным конституционным законом в случае его одобрения законодательными органами государственной власти не менее чем двух третей субъектов РФ. Организация государственной власти на федеральных территориях также может быть установлена данным федеральным конституционным законом.

Сопредседатель рабочей группы, Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас отметил, что это принципиальная и достаточно важная новелла. Такие территории существуют в США, Индии, Австралии, Канаде.

Но предложение требует внимательной проработки, поскольку тема серьезная. В Совете Федерации должны провести предметные консультации с регионами.

Сопредседатель рабочей группы, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева также заметила, что вопрос требует изучения.

Отметим, что помимо данной поправки, Сергей Харитонов внес на рассмотрение коллег еще 7 предложений, касающихся деятельности органов государственной власти и местного самоуправления.