Детский гинеколог: не стыдно и не страшно

В каком возрасте нужно в первый раз посетить детского гинеколога и как часто девочке надо посещать гинеколога вообще?

Первый раз девочка должна посетить детского гинеколога в три года, далее в семь, двенадцать, четырнадцать лет, а затем – ежегодно. Это регламентированный возраст. Врач осматривает девочку на предмет аномалии развития половых органов, синехий, преждевременного полового созревания или его задержки, а также на предмет каких-либо воспалительных заболеваний. Также детского гинеколога необходимо посещать каждый год с момента наступления первой менструации.

Дочке семь лет — 1,5 года мучаемся вульвовагинитом. Уже исключили все моющие средства, пользуемся только ромашкой, чередой и кипяченой водой. На момент лечения все приходит в норму, но потом все равно происходят рецидивы. Что в такой ситуации делать и какие способы личной гигиены можете посоветовать?

В данном случае нужно показать девочку детскому гинекологу, а также необходимо сдать анализ крови на глюкозу и мазок на флору и исключить наличие глистных инвазий. Близость заднего прохода и половых органов способствует попаданию кишечной микрофлоры на слизистые и хронизации процесса при несоблюдении правил гигиены. Что касается интимной гигиены, то рекомендуется подмывание проточной водой спереди назад, а также обработка наружных половых органов на ночь оливковым маслом. Дело в том, что у девочек в таком возрасте не хватает женских половых гормонов, и это снижает защитный барьер слизистой. В оливковом масле как раз содержатся фитоэстрогены, которые способствуют повышению защитной функции.

Дочка активно занимается спортом. Первая менструация началась в 10 лет, сейчас ей 13, но до сих пор сохраняется нерегулярный цикл (иногда менструация может быть и два раза в месяц). Может ли это быть связано с физической нагрузкой?

В данной ситуации нужно оценить росто-весовой показатель и обратить внимание на физические нагрузки ребенка: возможно, они слишком интенсивные. Считается, что если вес ребенка менее 40 кг, то цикл регулярным быть не может, так как метаболизм женских половых гормонов происходит в жировой ткани. Вообще менструальный цикл устанавливается с момента менархе (первой менструации) приблизительно в течение 3-х лет. В вашей ситуации лучше проконсультироваться с доктором.

Дочери 15 лет, у нее нерегулярные менструации. Сдали анализы – оказался повышен пролактин. Что в такой ситуации делать?

Дело в том, что пролактин является «гормоном стресса», поэтому любое волнение, физическая нагрузка накануне, стресс и другие психоэмоциональные состояния могут вызывать его однократное повышение. В этом случае мы рекомендуем повторное проведение исследования, чтобы исключить случайное влияние этих внешних факторов. В случае трехкратного подтверждения его повышения, рекомендуется сделать МРТ гипофиза с контрастом для исключения микроаденомы. Если же она будет подтверждена, то в этом случае назначаются специальные препараты для понижения уровня пролактина.

Девочке 11 лет. Может ли как-то повлиять на дальнейшее развитие и половое дозревание удаление одного яичника до начала первой менструации?

Бывают такие ситуации, когда без удаления яичников не обойтись. Это часто наблюдается при кистах или других новообразованиях. Как правило, один яичник справляется с регуляцией менструальной функции. Но в случае снижения уровня женских половых гормонов, решается вопрос о заместительной гормональной терапии совместно с детским эндокринологом.

Дочке 2,9 года, у нее синехии. Есть мнение, что лечение пока не требуется, после пяти лет все само должно пройти. Что же все-таки делать: лечить или подождать? В случае ожидания процесс будет только прогрессировать, а ситуация усугубляться. Обычно при синехии назначается терапия гормональными мазями, которые содержат эстрогены. В вашей ситуации не стоит откладывать консультацию у врача.

С каких лет девочка может прийти на прием к гинекологу без сопровождения мамы?

Согласно действующему законодательству, прием детей до 15 лет осуществляется только в сопровождении взрослого (мамы), который пишет информированное согласие на опрос, осмотр ребенка и необходимые манипуляции. Но начиная с 15 лет, подросток может прийти на прием самостоятельно и получить консультацию без сопровождения взрослого. В данном случае он сам подписывает согласие на осмотр и обследование.

Дочери 12 лет. В прошлом месяце у нее начались коричневатые выделения, которые продолжались несколько дней. В этом месяце повторились снова. Не рано для менструации? Нужно ли обращаться к гинекологу?

Средний возраст наступления менструации в нашей полосе – 12,5 лет, так что в данном случае это вариант нормы. Но для вашего спокойствия рекомендую обратиться к гинекологу и сделать УЗИ малого таза для того, чтобы посмотреть, начали ли функционировать яичники.

Моей сестре 15 лет. Недавно у нее началась первая менструация. Каждый раз она сопровождается сильными болями, приходится постоянно пить обезболивающие таблетки. Это вариант нормы или нужна консультация врача?

Нарушение трудоспособности в дни менструации не является показателем нормы. Сильные боли при месячных обычно наблюдаются в результате загиба матки, аномалий строения внутренних половых органов. В данном случае сестре необходимо обратиться к гинекологу и сделать УЗИ органов малого таза на 5 — 6 день менструального цикла (цикл отсчитывается от первого дня месячных), а также сдать анализ крови на гемоглобин.

Какими средствами для интимной гигиены можно пользоваться ребенку? Подходят ли детское мыло или детский гель?

Ежедневная интимная гигиена не подразумевает использование каких-либо специальных средств, но раз в 2-3 дня вы можете их использовать. В остальное время, чтобы не смывать защитный барьер со слизистой и с кожи половых органов, рекомендуется использовать проточную теплую воду. Будьте внимательны к своим дочерям, их здоровье превыше всего. Будьте здоровы!