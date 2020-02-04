2020-02-04T18:01:28+03:00
Общество

Об археологических находках на территории Тульского кремля рассказали московские специалисты

В атриуме прошла встреча с заместителем директора Института археологии РАН по науке Асей Энговатовой
Игорь КОПЫТОВ
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Об археологических находках на территории Тульского кремля рассказали московские специалистыОб археологических находках на территории Тульского кремля рассказали московские специалистыФото: Алексей ФОКИН
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Столичный археолог лично принимала участие в руководстве раскопками на территории исторического центра Тулы и Тульского кремля, проводившихся в 2019 году. Основной задачей именно этих работ было исследование остатков Успенского собора XVII века, построенного на месте двух более ранних церквей — деревянной и каменной. Как показали исследования, старый Успенский собор тоже был «смешанного» типа построения — стены его были выложены из камня, а вот перекрытия были выполнены из дерева.

- Подобная композиция встречается в церковной архитектуре второй половины XVII века, как в приходских, так и монастырских храмах, - утверждает Ася Энговатова. - Менее хараектерна она для соборов, но в данном случае ее применение можно объяснить совмещением в одном здании функций летнего и зимнего храмов.

Размеры культового сооружения были указаны в писцовой книге 1685-1686 годов — примерно 18 на 25 метров. Под церковью было два погреба, а алтарная часть выполнена не в привычной всем нам сегодня полукруглой форме, а прямоугольной. Аналогичные храма встречаются и в других регионах.

Вокруг собора существовало старое кладбище, которое в последствии попало под более позднюю застройку. Но именно этот факт и позволил хорошо сохраниться так называемому «культурному слою». С помощью современных научных методик по останкам удалось восстановить облик типичных туляков и даже их судьбу.

При раскопках обнаружена печь для обжига извести, что позволило сделать вывод, что при разборе прежнего и возведении нового собора в 1762-1766 годах, строительный материал частично использовался вторичный.

Ряд других находок в культурном слое, например, монета XIV века позволили ученым сделать выводы. Что на момент строительства Тульского кремля на данном месте уже существовало поселение.

Чтобы сделать находки и раскопки более доступными для посетителей Тульского кремля, решено оформить их в виде так называемого «археологического окна», которое должно быть сооружено на центральной площади уже до конца лета нынешнего года. Как оно будет выглядеть? Пока на этот вопрос московские специалисты затруднились ответить — работа над проектом еще продолжается.

Та самая монета 14 века (врагмент презентации) Фото: Алексей ФОКИН

Та самая монета 14 века (врагмент презентации)Фото: Алексей ФОКИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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