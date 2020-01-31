Владимир Машков встретился с тульскими талантами

31 января худрук Московского театра Олега Табакова Владимир Машков пообщался с талантливой молодежью Тульской области - восьмиклассниками, желающими связать свою жизнь с театром.

Фото: Алексей ФОКИН

Встреча стала традиционной. Знаменитый актер был в Туле ровно год назад. Тогда он впервые провел в областной столице два этапа прослушиваний в «Табакерку». А регион дал старт проект по отбору талантливых ребят по всей стране. Машков отметил, что рад этому факту.

- Тула - мой родной город, - подчеркнул Народный артист РФ.

Фото: Алексей ФОКИН

В прослушиваниях в Туле приняли участие 165 абитуриентов. По всей стране — 2 600 ребят. Но поступили на курс только 24 человека. Среди них - тулячка Виктория Разумовская.

У нынешних школьников еще есть время на оттачивание своих талантов. Претендовать на зачисление в «Табакерку» могут только ребята, закончившие 9 классов. Зато потом уже будучи студентами смогут начать получать высшее образование еще до выдачи аттестата зрелости. Ранее студенты учились 3 года 10 месяцев и получали диплом о среднем профессиональном образовании.

С 2020 года в школе Олега Табакова будет происходить эксперимент по апробации интегрированных программ среднего общего и высшего образования. Срок обучения составит 5 лет. Студенты по окончании обучения смогут получить диплом о высшем профессиональном образовании по специальности «Актерское искусство».

- Это уникальный проект. Ответственное дело для педагогов и для учащихся. О таком раннем образовании мечтал Олег Павлович Табаков, - отметил Владимир Машков.

Но и требования к ребятам соответствующие. А вот какие и как себя нужно проявить на прослушиваниях, интересовало на встрече с актером едва ли не каждого второго школьника.

- Мы хотим на прослушиваниях увидеть индивидуальность, - заявил худрук Московского театра Олега Табакова.

Важен также материал, который выбирают абитуриенты - проза, стихи, басни, готовность сделать этюд на заданную тему. Они должны продемонстрировать вокальные, физические способности, умение общаться друг с другом - все то, что входит в палитру артиста. Ребятам могут быть заданы каверзные вопросы, на которые они должны быть готовы ответить.

Актерская профессия, по словам Владимира Машкова, требует разностороннего развития будущих абитуриентов, в том числе невероятной выносливости. Народный артист РФ призвал заниматься ребят спортом. Не забывать и о чтении книг, кругозоре, постановке речи.

- Речь, голос - зеркало характера, - уверен Владимир Машков.

Будет плюсом и умение импровизировать. Его продемонстрировал в ходе встречи воспитанник Тульского центра одаренных детей. Владимир Машков вызвал парня на сцену. Мальчик не стушевался и бойко станцевал с артистом. Но уже позже признался «КП-Тула»: было очень волнительно.

Фото: Алексей ФОКИН

- Я испугался, когда Владимир Машков сказал: «Выходи на сцену, танцуй, показывай, что умеешь». Но забыл про все эмоции и вышел на сцену. Хочу стать артистом, когда вырасту. Буду выполнять все рекомендации, что мне дал Владимир Машков. Теперь я как никогда замотивирован, - поделился Евгений Першин.

Фото: Алексей ФОКИН