2020-02-01T09:39:28+03:00
Общество

В Туле жителям отключили канализацию за долги по коммуналке

Собственники больше двух месяцев не платили по счетам
Юлия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Материалы пресс-службФото: Материалы пресс-служб
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Сотрудники "Тулагорводоканала" отключили от канализацией жителей трех квартир. Больше двух месяцев абоненты не платили за коммунальные услуги.

В ресурсоснабжающей организации отмечают, что отключение — мера крайняя и вынужденная. Так как, согласно закону, за неуплату коммунальных услуг предусмотрена ответственность. Мерой против такого нарушения является отключение абонента от коммуникаций, предоставляющих услугу.

Предоставление коммунальных услуг возобновятся в течение двух календарных дней после погашения всей задолженности и оплаты вынужденных работ по отключению и подключению системы водоотведения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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