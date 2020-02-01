В Туле жителям отключили канализацию за долги по коммуналке

Сотрудники "Тулагорводоканала" отключили от канализацией жителей трех квартир. Больше двух месяцев абоненты не платили за коммунальные услуги.

В ресурсоснабжающей организации отмечают, что отключение — мера крайняя и вынужденная. Так как, согласно закону, за неуплату коммунальных услуг предусмотрена ответственность. Мерой против такого нарушения является отключение абонента от коммуникаций, предоставляющих услугу.

Предоставление коммунальных услуг возобновятся в течение двух календарных дней после погашения всей задолженности и оплаты вынужденных работ по отключению и подключению системы водоотведения.