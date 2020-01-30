Фонды тульского музея изобразительных искусств пополнились 784 предметами

30 января в Тульском музее изобразительных искусств состоялось торжественное мероприятие, посвященное передаче в дар произведений живописи, скульптуры, графики.

Фото: Алексей ФОКИН

Всего 784 предмета из коллекции Союза художников СССР.

Фото: Алексей ФОКИН

Фонды ТМИИ пополнились работами 373 авторов, которые создали произведения искусства в 60-90 годы XX века в различных техниках.

Фото: Алексей ФОКИН

Главные темы картин, скульптур и графики – это трудовые будни советского народа, портреты известных общественных и политических деятелей республик Советского Союза, пейзажи, натюрморты, иллюстрации к произведениям Р. Гамзатова, М. Джалиля, Б. Полевого, В. Астафьева, В. Шекспира, Н. Гоголя.

Фото: Алексей ФОКИН

Предметы декоративно-прикладного искусства выполнены из керамики, металла, дерева, кожи.

Сотрудникам музея предстоит составить паспорт на каждый предмет, занести информацию в государственный каталог страны, где размещается информация о всех музейных коллекциях.