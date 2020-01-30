2020-01-30T14:20:52+03:00
Общество

Туляки могут задать вопрос педиатру

На вопросы читателей "Комсомолки" ответит Елена Тетерина
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На вопросы читателей "Комсомолки" ответит Елена Тетерина.На вопросы читателей "Комсомолки" ответит Елена Тетерина.Фото: материалы пресс-служб
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- Какой должна быть профилактика простудных заболеваний?

- Как правильно кормить ребенка во время и после заболевания?

- Как подготовить ребенка к прививке?

- Как сбить высокую температуру у ребенка?

На эти и другие вопросы ответит врач-педиатр Елена Викторова Тетерина. Звоните Елене Викторовне в четверг, 6 февраля, с 16:00 до 17:00. Также вы можете заранее присылать свои вопросы на адрес нашей электронной почты kp@tula-pressa.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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