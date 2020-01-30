Туляки могут задать вопрос педиатру

Трансплантолог Каабак о возобновлении уголовного дела против него: «Сроки давности уже давно вышли, но мы против закрытия расследования»

С 2016 года СК РФ расследуются обстоятельства смерти 16-летнего пациента, мать которого сама отказалась от лечения в центре хирургии имени Петрова, а потом и вообще от диализа в больнице по месту жительства [эксклюзив kp.ru]