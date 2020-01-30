Туляки могут задать вопрос педиатру
На вопросы читателей "Комсомолки" ответит Елена Тетерина
На вопросы читателей "Комсомолки" ответит Елена Тетерина.Фото: материалы пресс-служб
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- Какой должна быть профилактика простудных заболеваний?
- Как правильно кормить ребенка во время и после заболевания?
- Как подготовить ребенка к прививке?
- Как сбить высокую температуру у ребенка?
На эти и другие вопросы ответит врач-педиатр Елена Викторова Тетерина. Звоните Елене Викторовне в четверг, 6 февраля, с 16:00 до 17:00. Также вы можете заранее присылать свои вопросы на адрес нашей электронной почты kp@tula-pressa.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU